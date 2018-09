V gagne en maturité, mais conserve son ADN

Après avoir annoncé d'importants changements au niveau de ses opérations au cours des dernières semaines sous le mot-clic #Vchange, la chaîne est passée de la parole aux actes, ce mardi 11 septembre, en présentant sa grille horaire pour l'automne, sa nouvelle stratégie, ainsi que sa nouvelle identité visuelle.

À l'aube de ses dix ans, V parle de repositionnement, désirant mieux entourer ses valeurs sûres pour continuer de se distinguer de ses principaux concurrents, mais surtout pour être mieux outillé pour courtiser le marché des 35-44 ans.

Courtoisie/V Le Show de Rousseau

L'âge de raison

Pour la direction, le moment est venu pour la chaîne de délaisser son image de «mauvais garnement» et de s'assagir, de se séparer de l'image trash qui lui colle à la peau - parfois à tort - pour offrir une programmation plus rassembleuse, mais qui demeure «audacieuse et différente».

Pour marquer cette transition, V a aussi révélé sa nouvelle identité visuelle, plus raffinée, moderne, colorée et dynamique. Exit le bon vieux rond jaune. Bienvenue au carré orange.

Ce dynamisme, V désire également l'exploiter au coeur même de sa stratégie. La direction insiste d'ailleurs sur le fait qu'elle n'est plus un télédiffuseur, mais bien un diffuseur de contenu. La télé traditionnelle fait évidemment toujours partie des plans, mais n'est plus qu'une façon de visionner son contenu parmi tant d'autres (noovo.ca, réseaux sociaux, mobile, etc.).

Courtoisie/V The Amazing Race: défis autour du monde

«Ça change de la télé»

Ce qui saute aux yeux lorsqu'on se penche sur la programmation qui sera proposée aux téléspectateurs à compter du 17 septembre prochain, c'est une volonté d'insuffler davantage de cohérence à une grille horaire qui, par le passé, aura souvent eu des allures de fourre-tout.

V continuera, certes, d'exploiter ses acquis. On retrouvera au 5 à 7 Les Simpson, La guerre des clans (désormais animée par Jean-François Breau), Un souper presque parfait et la quotidienne d'Occupation Double Grèce (du lundi au jeudi, remplacée par Taxi payant le vendredi).

Les séries américaines (Scorpion, NCIS: Los Angeles, Seal Team: coeur et courage, Chicago Police et Tous contre le crime) seront respectivement diffusées du lundi au vendredi, à 21 h.

Deux nouvelles acquisitions se sont également taillées une place de choix dans la programmation : le jeu télévisé Les jeux fous d'Ellen (Ellen's Game Games, animée par Ellen DeGeneres), les mardis à 20 h, et The Amazing Race: défi autour du monde, les jeudis à 19 h.

Courtoisie/V Occupation Double Grèce

De l'humour et de la bisbille

On ne peut évidemment pas passer à côté d'Occupation Double, que la chaîne considère désormais comme une marque à part entière. Énormément d'énergie a d'ailleurs été consacrée au développement et à la promotion de cette marque depuis la fin de l'aventure à Bali. De sorte que l'engouement autour d'Occupation Double Grèce donne déjà raison au diffuseur et à Julie Snyder d'avoir donné une deuxième vie à cette téléréalité.

On promet également une formule revampée et un animateur en très grande forme pour la deuxième saison du Show de Rousseau, qui semble se diriger dans la bonne direction après des débuts plus que laborieux. Le rendez-vous de fin de soirée devrait aussi être beaucoup plus rythmé, durant désormais 45 minutes plutôt que 60.

Même Rire et délire, qui a ses fidèles, a toujours sa place en ondes, du lundi au mercredi à 19 h.

Courtoisie/V Ne jamais faire à la maison

Plusieurs nouveautés prometteuses

Cinq nouveautés retiendront également l'attention cet automne, confirmant la volonté de V d'aller à contre-courant de ses principaux compétiteurs - et des séries à succès - tout en gagnant en pertinence.

Il était d'ailleurs important pour le diffuseur que ces nouvelles propositions soient à leur place autant à la télé que sur le web.

Les lundis, nous sommes invités à visiter les dessous du métier d'agent immobilier de luxe avec le docu-réalité Vendeurs de rêve, à 19h30. La nouvelle compétition culinaire Je suis chef, dans laquelle des cuisiniers amateurs se mesureront à des chefs de métier, suivra à 20 h.

Dans Moment décisif (les mercredis à 19 h 30), des entrepreneurs auront 90 secondes pour convaincre des gens d'affaires établis d'investir dans leurs produits ou leurs compétences.

Ne jamais faire à la maison (les mercredis à 20 h), animée par Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge, explorera pour sa part les 1001 règles de sécurité que nous suivons à l'intérieur de notre maison... en faisant exactement le contraire. Le tout «pour mieux comprendre pourquoi il ne faut pas le faire». Vous verrez, notamment, pourquoi vous ne devriez jamais allumer de feux d'artifices dans votre salon.

Finalement, Bootcamp: le parcours extrême (les jeudis à 20 h), animée par Émily Bégin et Étienne Boulay, promet une compétition sportive de haut niveau avec une petite touche de Ninja Warrior.

Sans oublier la «Slow TV» de Moment V, dont les superbes paysages filmés en temps réel apaiseront vos matinées entre 6 h et 10 h. Ça change du feu de foyer!

À voir également :