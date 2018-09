Les 7 tendances homme que vos parents ne comprendront pas

Tout le monde le sait : la mode est une roue qui tourne. Si les fashionistas puisent leur inspiration dans les époques précédentes, surtout les années 90 en ce moment, elles misent sur tout ce qui est déjanté. Les couleurs se vivifient, les patrons s'agrandissent, les matières se diversifient. Il n'y a juste pas de limites, ce que papa-maman n'assimileront peut-être pas tout de suite...

Voici sept grosses tendances actuelles pour lui qui devraient les faire sourciller un peu.

1. Les vestons 3x trop grands

Catwalking via Getty Images Maison Margiela

Si un beau complet sur mesure ne se démode jamais, surtout dans un contexte professionnel ou lors de grandes occasions, pour être dans le coup en ce moment, il faut que les épaules dépassent un peu... beaucoup. Pensez aux vestons des hommes d'affaires de la fin des années 80 et du début 90, mais encore plus grands, sans être ajustés à la taille non plus. Au diable les conventions. On le porte comme une veste.

2. Des couches, encore plus de couches!

Le «layering» ou le multi-couches a la cote depuis un certain temps, mais cet automne-hiver 2018-2019, on pousse le concept encore plus loin en ajoutant une ou deux supplémentaires. T-shirt, chemise, veste, manteau, imperméable... Tout ça à la fois. Pas question de mourir de froid.

3. Le chapeau bob de LL Cool J

Eh oui, un bon vieux classique des années 80-90 a fait son retour et il est à son apogée cet automne. On le porte comme nos vedettes de hip-hop préférées d'autrefois en mode streetwear pour un look des plus urbains.

4. Le look St-Tite

Catwalking via Getty Images Dries Van Noten

Hey cowboys, inspirez-vous de votre dernier séjour au ranch pour vous démarquer cet automne. Bottes à bouts pointues, franges, mélange denim-cuir, motifs country et carreaux envahissent le rayon masculin. La tendance a été aperçue lors des plus récentes semaines de la mode. De Dries Van Noten à H&M Studio en passant par Calvin Klein. De Milan à Londres.

5. Les solaires de course

Papa va faire le saut quand vous allez emprunter ses lunettes de vélo pour sortir. Les solaires athlétiques ont fait leur grand retour l'été dernier et on continue encore de les porter jusqu'à l'année prochaine. Elles feront fureur avec un ensemble sportif très technique aux couleurs flashy ou simplement avec une veste ample en denim.

6. Les manches ultras longues

Getty Images Balenciaga

Vos parents seront peut-être tentés de vous retrousser les manches, mais ne les laissez pas faire. Cette saison, les manches dépassent nos mains. Elles flottent dans l'air et nous gardent les doits au chaud. Oui, une autre tendance urbaine.

7. La basket technique

Les sneakers sont (toujours) à nos pieds depuis quelques saisons, mais cet automne-hiver, elles deviennent plus technique que jamais. Pensez couleurs vives et contrastantes, semelles épaisses, ornements là où il n'y en a pas eu depuis au moins 20 ans, et logos bien apparents. Même les marques de haute couture ont leur version.

VOIR AUSSI :