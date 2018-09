La grande première de «XOXO» réserve son lot de surprises

La grande première de la nouvelle téléréalité XOXO ne sera diffusée que le 19 septembre prochain sur les ondes de TVA, mais des représentants des médias, ainsi que quelques membres du public et des proches des candidats ont eu la chance d'assister à son enregistrement.

Au New City Gas de Montréal, lundi soir, a ainsi été dévoilé l'identité des cinq jeunes hommes qui prendront part à l'aventure la plus glamour du Québec, ainsi que celle des 18 candidates - sur les 24 retenues - qui prendront le chemin des penthouses de XOXO.

Sarah-Émilie Nault

L'identité des gars toujours tenue secrète

Si on ne peut divulguer les prénoms des gars qui nous ont été présentés lors de l'enregistrement - identité qui sera gardée secrète jusqu'à la diffusion de la grande première la semaine prochaine - on peut tout de même dévoiler que ceux-ci sont, évidemment, beaux comme des cœurs en plus de sembler posséder des personnalités distinctes et colorées. Cinq gars qui ont dû – et doivent toujours – garder le secret depuis qu'ils ont appris, il y a quelques semaines, qu'ils feront partie de la nouvelle téléréalité.

À l'animatrice Anouk Meunier, qui a voulu en savoir un peu plus sur eux, ils ont confié que l'on pouvait s'attendre à «beaucoup de cuisine dans le penthouse», chacun d'entre eux aimant vraisemblablement cuisiner. Ils ont aussi avoué avoir déjà une bonne idée de qui «prendra le plus de place» parmi leur petit groupe et ont tour à tour énoncé les qualités que devrait posséder la fille de leurs rêves ici recherchée.

Sans trop en dévoiler, nous pouvons tout de même dire que l'un d'entre eux est un mannequin à la carrière internationale qui se décrit comme «extrêmement confiant», qu'un autre travaille comme conseiller financier, qu'un troisième gagne sa vie en tant qu'Influenceur sur Instagram en plus de se retrouver sur plusieurs centaines de couvertures de romans à l'eau de rose, que le plus jeune candidat est un passionné d'art (il est âgé de 20 ans) et que le dernier, bien qu'il possède un baccalauréat en administration, a choisi d'être barman, car «friand de contacts humains».

Galerie photo Les candidates de «XOXO» Voyez les images La grande première de «XOXO» réserve son lot de surprises 1 / 24











Les candidates de «XOXO» 1 / 24













18 filles

Des 24 candidates (sur 26) choisies pour prendre part à l'aventure XOXO - qui étaient appelées à se démarquer sur les réseaux sociaux depuis le 20 août dernier - six ont appris sur le plateau qu'elles ne feraient finalement pas partie de la téléréalité.

Toutes ont toutefois défilé en petits groupes ou encore en solo devant le trio de conseillers formé d'Olivier Primeau, Cary Tauben et de l'artiste et ancienne lofteuse Elisabetta Fantone. Il est, pour le moment, impossible de divulguer l'identité des 18 candidates sélectionnées, lesquelles ont comme point commun un penchant avoué pour le luxe et le glamour.

On rappelle qu'au terme de ces 11 semaines de jeu et d'événements huppés, le couple gagnant remportera un grand prix de 100 000 $ en argent comptant, des invitations à 3 événements VIP à travers le monde (Tomorrowland en Belgique, Ultra Music festival à Miami et le festival de musique Coachella en Californie), ainsi que les clés d'un condo en Floride dont il pourra profiter pendant un an.

La grande première de XOXO sera diffusée le 19 septembre à 19h30, sur les ondes de TVA.