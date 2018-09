L'ouragan Florence passera à la catégorie 5 sous peu

L'ouragan Florence, dont les vents soufflent actuellement à 215 kilomètres/heure, passera sous peu à la catégorie 5, avant de foncer vers la côte Est des États-Unis.

Florence se trouvait mardi matin à 650 kilomètres au sud des Bermudes et à 1600 kilomètres à l'est-sud-est de Cape Fear, en Caroline du Nord. Elle se déplaçait vers l'ouest-nord-ouest à 24 kilomètres/heure. Elle pourrait devenir un des ouragans les plus catastrophiques à matraquer la côte Est américaine depuis plusieurs décennies.

Le gouverneur de la Caroline du Sud a ordonné l'évacuation de la totalité de la côte de l'État à compter de midi, mardi, ce qui pourrait voir un million de personnes prendre la route. Des évacuations obligatoires ont aussi été décrétées en Virginie et en Caroline du Nord.

On craint que Florence ne s'immobilise en touchant terre, ce qui pourrait déverser des pluies diluviennes sur les Appalaches et même jusqu'en Virginie-Occidentale, entraînant un risque de crues-éclair, de coulées de boue et d'autres conditions dangereuses.

Getty Images Les résidents de Myrtle Beach en Caroline du Sud se préparent au pire.

L'ouragan pourrait tourner en rond jeudi, vendredi et samedi. Plus de 75 centimètres de pluie pourraient tomber sur certains secteurs et l'onde de tempête pourrait atteindre deux mètres.

Le directeur du Centre national des ouragans, à Miami, Ken Graham, a prévenu que même les résidants qui habitent loin des côtes devraient se préparer à des inondations et à des pannes de courant.

La tempête pourrait aussi menacer une poignée de centrales nucléaires, des entrepôts de déchets industriels et des élevages de porcs où des déchets animaux sont stockés à ciel ouvert.

Les ouragans tirent leur puissance de l'eau chaude, et Florence survolera des eaux dont la température peut atteindre 30 degrés Celsius. L'absence de cisaillement de vent aide à protéger l'intégrité de la tempête et lui permet de prendre encore plus d'ampleur.