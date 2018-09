La Coalition avenir Québec (CAQ) arrive en tête des intentions de vote signifiées ces jours-ci par les Québécois dans un sondage Léger, malgré son recul de deux points de la faveur populaire comparativement au sondage publié le 29 août.

Le sondage réalisé pour Le Devoir et The Gazette auprès de 2014 répondants entre les 7 et 10 septembre accorde 37 pour cent des appuis à la CAQ, comparativement à 29 pour cent au Parti libéral (PLQ), 21 pour cent au Parti québécois (PQ) et 11 pour cent à Québec solidaire (QS).

Par rapport à l'enquête Léger précédente, le PLQ a perdu trois points, le PQ en a gagné deux et Québec solidaire, trois.

Le vote francophone, qui est déterminant pour les résultats électoraux, reste largement favorable à la CAQ (42 pour cent), un peu moins au PQ (25 pour cent) et peu au PLQ (17 pour cent). On note aussi un recul du PLQ chez les 18-34 ans alors que leur appui aux libéraux perd sept point depuis le début de la campagne. L'appui des jeunes se situe maintenant à 28 %, comme la CAQ

Le sondage indique aussi que 58 pour cent des électeurs ont fait un choix définitif et que 44 pour cent des répondants confient que les débats télévisés des chefs pourraient faire basculer leur vote.

La marge d'erreur du sondage Web est évaluée à plus ou moins 3,08 pour cent, 19 fois sur 20.

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!

Voir aussi: