Voici le meilleur burger de Montréal

Les amateurs de boulettes ont tranché. À l'issue de la Semaine du Burger qui se terminait vendredi dernier, LE meilleur hamburger de Montréal a été choisi : celui du restaurant Le Gras Dur appelé Cabane à sucre.

Comme vous vous en doutez, il n'était pas très très léger... Tout comme les copieux repas de «cabane». Le sandwich était composé de bœuf Angus AAA, fèves au lard, jambon, crêpe, oreilles de crisse, œuf frit, bacon, fromage, oignons marinés et était servi dans un pain bretzel surmonté d'un biscuit feuille d'érable frit et de sirop d'érable.

La bouche dit «miam». L'estomac fait dire «ouch»!

Olya Krasavina Cabane à sucre

Si ce dernier a remporté la faveur populaire, c'est plutôt le Burger Bulgogi Kimchi du restaurant La Bêtise qui a séduit les juges de la Semaine du Burger. Sa recette comprenait une boulette de boeuf style bulgogi, du kimchi maison, des oignons frits, du fromage cheddar, de la mayonnaise au kimchi avec un oeuf miroir. Le tout servi avec frites maison.

La Bêtise

Les gourmands qui ont pris part à cette septième édition de l'événement ont aussi élu le Burger Triple Courge du restaurant Lola Rosa «le plus santé» et ont déterminé que «le plus créatif» était le Ebi Matane du restaurant du Centre Sheraton Montréal.

Semaine du burger Une boulette faite de citrouille et de potiron rôtis servie dans un pain moelleux avec des courges d'été grillées, des pommes fraîches, des graines croquantes et une délicieuse mayonnaise à l'estragon. Un burger entièrement végétal. Semaine du burger Pain burger à l'encre de seiche et poivre noir, avocat frit, wasabi, sauce soya , crevettes de Matane enveloppées dans des algues de Nori, gingembre frais haché, radis japonais râpé, carotte râpée.

