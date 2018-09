Le superbe hommage de Pénélope McQuade à l'équipe des «Échangistes»

La plus récente saison des Échangistes a pris fin jeudi dernier, et Pénélope McQuade a tenu à rendre hommage à son équipe et ses collaborateurs pour tout le travail accompli au cours des derniers mois.

L'animatrice a en effet partagé une photo d'équipe sur Instagram, ce lundi 9 septembre, en plus d'adresser un long message à ses collègues, de même qu'au public.

«Ça, c'est l'incroyable gang qui a travaillé si fort, soir après soir, pour vous offrir des émissions de coeur et de qualité», lance-t-elle d'emblée.

Elle poursuit en dressant un bilan plus que positif de ce qu'ils ont accompli ensemble durant toute la saison estivale.

«On a parlé de création, celle qui émeut et qui transforme, on a jasé de grandes idées, de celles qui font avancer les humains comme la société, on a discuté des grands enjeux qui bouleversent nos vies et qui les ancrent.

On a vanté notre culture, fait vendre des disques, des livres, des films, de la danse, des séries, l'art sous toutes ses formes. On a rencontré des êtres exceptionnels, à l'image de ce que nous sommes, diversifiés, ouverts et confrontants.»

Pénélope McQuade a ensuite remercié le public, qui «a été encore plus nombreux à nous suivre de façon engagée».

«On vous est éternellement reconnaissants», conclut-elle.

