H&M va vendre des vêtements pour pitou

Chaque année, on attend avec impatience la fameuse capsule entre H&M et la fameuse maison de couture choisie pour avoir accès à des modèles griffés sans contracter une hypothèque. Chaque édition révèle son lot de surprises et de réjouissances. Celle-ci qui sera en boutique le 8 novembre prochain dans les boutiques sélectionnées du géant suédois ne fera pas exception.

Pour cette collaboration de l'année, c'est la maison de couture Moschino qui va proposer une capsule très attendue- ça on le savait déjà - mais la toute dernière nouveauté ce sont les modèles pour chiens qui seront proposés.

Étonnant? Non considérant l'univers flyé de Jeremy Scott directeur artistique de la fameuse maison de couture italienne.

Au programme pour Pitou: un hoodie à logos et un manteau or et noir, rien de trop beau pour notre ami à poils.

Quant aux autres modèles pour nous, il va falloir attendre le 8 novembre prochain, ou scruter de près le compte Instagram de la marque qui nous distillera certainement quelques informations ici ou là.