«L'échappée»: un premier épisode sans Anick Lemay (ou presque)

La nouvelle saison de L'échappée a démarré en trombe, ce lundi 10 septembre, sur les ondes de TVA.

Si l'absence de Noémie Francoeur (Anick Lemay, qui poursuit ses traitements contre le cancer du sein) était évidemment plus que notable, ce premier épisode n'a néanmoins pas perdu une seconde pour replonger au coeur des intrigues et des problématiques que la série avait laissées en suspens le printemps dernier.

Facebook/L'Échappée

ATTENTION SPOILERS

Pour pallier l'absence d'Anick Lemay, Michelle Allen s'est d'abord tournée vers une stratégie qui a fait ses preuves: envoyer son personnage en vacances au Mexique.

L'auteure ne s'est toutefois pas arrêtée là, puisque Noémie a également été suspendue de son poste au centre après que Cécile (Anne Casabonne) l'eut dénoncée d'avoir falsifié des documents pour Marie-Louise (Bianca Gervais).

Le centre se retrouve à présent sous tutelle, et Robin (Jean-François Nadeau) doit assurer l'intérim.

Anick Lemay fait une brève apparition auditive dans l'épisode, lorsque Robin la met au courant des plus récents développements dans ce dossier. Est-ce la façon dont nous aurons des nouvelles de son personnage tout au long de la saison?

«Ta parole contre la sienne»

Pour ce qui est de l'enquête sur la disparition d'Esther Sauvé, David Lelièvre (Patrick Hivon) prétend toujours n'avoir eu qu'une relation de type «domination-soumission» avec elle. Point qu'il fera valoir lors d'un interrogatoire où il montrera qu'il n'a rien perdu de ses talents de beau parleur et de manipulateur.

Accusée de tentative de meurtre, Martine (Sophie Bourgeois) doit à présent défendre sa version des faits.

Mais la découverte d'une boîte contenant les fameux parfums des victimes de David pourrait enfin faire progresser l'enquête dans la bonne direction.

Lelièvre semble toutefois avoir une autre carte cachée en la personne d'Hugo Cloutier (Louis-Olivier Maufette), un ex-détenu qui forcera Patrick Landry (Daniel Parent) à l'engager comme homme à tout faire. À quelles fins? Le temps nous le dira...

Des blessures toujours vives

Du côté du centre, la jeune Zoé (Émilie Bierre) a reçu un curieux message vidéo d'un groupe se faisant appeler les «Louves blanches», lequel lui propose de «punir» Bastien pour ce qu'il lui a fait subir.

Si l'adolescente ne répond pas immédiatement à la requête, une visite à l'hôpital au cours de laquelle elle apprend que sa mère est enceinte de Bastien la fait aussitôt réagir.

Convaincue que l'homme réservera le même sort à l'enfant à naître que celui qu'il lui a fait subir, elle autorise les Louves blanches à passer à l'action.

Bastien est retrouvé plus tard dans une voiture, le visage ensanglanté, et le mot «pédo» gravé dans son front.

Facebook/L'Échappée

Pour sa part, Jade (Charlotte Aubin) récupère toujours de la balle tirée par Éric à la fin de la dernière saison, blessure qui aura causé beaucoup de dommage à son rein et à sa ratte.

Comme Éric a utilisé l'arme de Bruno (Alexandre Goyette), cet incident risque de compliquer davantage la relation de ce dernier avec Brigitte (Julie Perreault).

Surtout que ce premier épisode se termine alors que l'état de santé de Jade s'aggravera subitement.

Entre mensonges et demi-vérités, intentions nébuleuses et secrets pas si bien gardés, maux étouffés et gestes dénoncés (et vengés), cette nouvelle saison verra visiblement le spectateur tenter de démêler toutes ces informations, tandis que le jeu de certains personnages sera peut-être (enfin) révélé au grand jour.

Et gageons que Michelle Allen nous réserve encore bien des surprises pour brouiller les pistes davantage.

L'échappée, les undis à 20 h, sur les ondes de TVA.

