En cette période de rentrée scolaire et de campagne électorale, l'éducation est un des thèmes au centre de l'attention.

Les diplômes sont-ils nécessaires pour avoir une vie professionnelle accomplie?

Selon un nouveau sondage de la firme Léger, la majorité des Canadiens sont de cet avis. Quatre Canadiens sur cinq considèrent que l'éducation est nécessaire à une vie professionnelle accomplie.

Les provinces du Québec et de l'Alberta croient davantage que les études sont nécessaires (82%). C'est au Manitoba ainsi qu'en Saskatchewan que ce taux est à son plus bas (69%).

Courtoisie firme Léger

Sans surprise, les universitaires canadiens sont plus nombreux à partager cet avis (85%), tout comme les citoyens ayant un salaire annuel supérieur de 100k et plus (86%).

Du côté des générations, les baby-boomers, âgés de plus de 55 ans, sont plus nombreux à penser qu'il y a un lien entre l'éducation et l'accomplissement sur le marché du travail (84%). La génération X vient ensuite (78%), suivit de près par les milléniaux (76%).

Ce sondage web a été réalisé du 24 au 27 août 2018 auprès de 1544 Canadiens, âgés de 18 ou plus, à partir du panel en ligne de LegerWeb. La marge d'erreur est de 2,5%.