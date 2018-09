La CAQ et QS progressent davantage que le PLQ et le PQ... sur Facebook!

La Coalition avenir Québec et Québec solidaire connaissent la plus forte hausse de leurs abonnés sur Facebook, toutes proportions gardées, selon une analyse de l'utilisation des réseaux sociaux par AOD Marketing présentée en exclusivité par le HuffPost Québec.

AOD analyse actuellement comment les quatre principaux partis utilisent les médias sociaux avant et pendant la campagne électorale. Le premier compte-rendu, qui se concentrait sur l'état des lieux en juillet, est disponible ici.

Sur le réseau social préféré des Québécois, la CAQ a connu une hausse de 5,68% de ses abonnés, alors que le chef François Legault a connu une hausse de 3,35% de ses mentions «j'aime». Du côté de QS, la hausse pour le parti s'est établie à 5,11%, tandis que la page de Manon Massé a vécu une forte augmentation de 9,12%.

Toutefois, en chiffres absolus, le Parti québécois demeure au sommet, ralliant pas moins de 172 904 abonnés, une hausse de 1,45% comparativement à juillet.

AOD Marketing

Les dépenses sur les médias sociaux ont véritablement pris leur envol avec le déclenchement de la campagne le 23 août dernier. Au cours du mois, les partis ont collectivement dépensé 363 930 $ sur Facebook, ce qui fait dire au président d'AOD Marketing, Augustin Vazquez-Levi, que la hausse des abonnés est peu élevée pour l'argent investi.

«Il y a eu une augmentation pour tout le monde, mais ce n'est pas une croissance énorme considérant les dépenses publicitaires. Mais pour augmenter la portée, ça peut aider. Ça se peut que les gens qui voient les articles les lisent, mais n'aillent pas sur la page et cliquer "j'aime"», juge-t-il.

AOD Marketing

AOD Marketing

Toutefois, les partis et les chefs utilisent beaucoup plus Twitter (85,09%) que Facebook (14,91%) pour communiquer avec les électeurs. De par son espace de communication succinct, Twitter est par contre davantage le théâtre de courtes répliques plutôt que d'exposés plus longs et complexes, réservés à Facebook.

Le réseau social est pratique pour étudier comment l'engagement (j'aime, commentaire, partage) des lecteurs varie selon les sujets abordés par les partis. Dans les tableaux qui suivent, vous verrez quels sujets sont populaires chez les abonnés Twitter des partis. Vous remarquerez également que le PQ suscite un plus fort engagement (0,099%) que ses adversaires, soit 0,077% pour la CAQ, 0,026% pour le PLQ et 0,060% pour QS.

AOD Marketing

AOD Marketing

AOD Marketing

AOD Marketing