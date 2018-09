Karine Vanasse change de tête

JFGalipeau.ca

Encore une fois, Karine Vanasse irradie de beauté, en partie à cause de son sourire contagieux, mais aussi en raison de son changement de look. L'actrice a opté pour une nouvelle coupe. C'est confirmé, tout lui va bien.

La belle de 34 ans a fait couper quelques mèches par la coiffeuse Kirsten Klontz pour arborer une mignonne coupe vaguée au carré.

Elle a elle-même dévoilé sa nouvelle tête sur Instagram en écrivant qu'il s'agissait plus qu'un changement de look.

«C'est plus qu'une question d'apparence qu'ils vous donnent et le maquillage et la coiffure qu'ils arrangent pour vous... parfois, c'est aussi à propos des mots et des pensées avec lesquelles ils vous permettent de commencer votre journée.»

Elle précise que sa mise en beauté légère, naturelle et fraîche a été signée Simone Otis.

Ses fans l'ont couverte de compliments. Parmi ceux-ci, le fameux coiffeur québécois David D'Amours, ainsi que les non moins célèbres maquilleurs Leslie-Ann Thomson et Jean-François CD.

