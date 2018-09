Une exposition sur Joan Miró, peintre reconnu mondialement, se tiendra en primeur sur le continent nord-américain, du 30 mai au 8 septembre 2019, au Musée national des beaux-arts du Québec.

Miró à Majorque. Un esprit libre. présentera plus de 150 peintures, sculptures et œuvres sur papier, dont plusieurs toiles grand format. Cette première exposition de Miró au Québec en plus de 30 ans est rendue possible grâce à un partenariat avec la Miró Mallorca Fundació.

Comme l'indique le titre de l'exposition, les œuvres choisies se concentrent sur la période où l'artiste vivait à Majorque, y créant plus du tiers de l'ensemble de son œuvre en 25 ans.

Quatre grands thèmes du travail de Miró jalonneront l'exposition dans les quatre salles temporaires du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ.

