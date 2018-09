7 qualités que votre partenaire devrait avoir à 30 ans

Faire des rencontres passé 30 ans, c'est un tout autre monde. Les chances sont grandes que vous cherchiez plus à bâtir un avenir avec quelqu'un qu'à enchaîner les amourettes sans lendemain.

Que devriez-vous désirer chez un partenaire, surtout pendant l'une des décennies les plus intenses de votre vie? Des experts en relations partagent sept qualités qu'un partenaire devrait avoir à 30 ans.

1. Ils ont une compréhension de base de qui ils sont à ce stade de leur vie.

Avec toutes ses années derrière vous, vous devriez avoir une certaine connaissance de qui vous êtes en tant que personne. Vous savez que vous êtes objectivement bon sur le plan professionnel ou inter-personnel et sur quoi vous devez travailler pour devenir meilleur. Si la personne que vous rencontrez n'est pas autocritique, drapeau rouge, signale Jess Hopkins, une conseillère en relation qui travaille principalement avec les milléniaux à Los Angeles.

«Un bon candidat connaît à la fois les faiblesses personnelles sur lesquelles il doit travailler et ses forces naturelles qui peuvent être exploitées pour maximiser son potentiel, affirme-t-elle. Lorsque votre partenaire a un niveau élevé de connaissance de soi dans ces domaines, il est plus probable qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fasse les gros efforts nécessaires pour devenir le meilleur de lui-même.»

Getty Images

2. Ils ont vécu des relations à long terme (ou à moyen terme).

À 30 ans, de nombreuses personnes sont désillusionnées par les applications de rencontres et sont prêtes à passer aux choses sérieuses. Idéalement, la personne que vous voyez a également expérimenté quelques relations. S'ils sont restés un bon moment avec un seul partenaire dans la vingtaine, c'est un bon signe qu'ils ont la capacité de rester avec quelqu'un pour une relation à long terme que vous recherchez, dit Kurt Smith, un thérapeute spécialisé dans les conseils aux hommes.

«L'expérience relationnelle peut sembler facile et évidente, mais ça ne l'est pas tout le temps, affirme-t-il. Votre meilleur partenaire sera quelqu'un qui a été dans d'autres relations, qui a appris des choses sur lui-même en raison de ces ex et qui comprend les hauts et les bas [NDLR : d'une relation] pour que la relation fonctionne.»

3. Ils ont démontré qu'ils pouvaient être heureux célibataires, aussi.

Recherchez quelqu'un qui a été célibataire au moins une fois pendant un bon moment depuis le secondaire.

«Je rencontre régulièrement des couples qui ont des problèmes relationnels tels que la codépendance qui viennent en fait du partenaire n'ayant jamais été seul», témoigne Smith. Pour être un partenaire sain et heureux, vous devez être à l'aise avec vous-même et être responsable de vous-même.»

4. Ils sont à l'aise de parler de sexe.

Une vie sexuelle active et réussie à long terme exige un dialogue ouvert et continu à propos de ce que vous aimez et ce que vous aimeriez essayer. (Si vous aimiez vous faire embrasser dans le cou, mais ce n'est plus vraiment votre truc, vous devriez vous sentir à l'aise de le dire à votre douce moitié.)

«Vous devez pouvoir vous connecter physiquement et émotionnellement au lit, conseille Moshe Ratson, thérapeute conjugal et familial à New York. À cet égard, une communication sexuelle ouverte est un moyen important d'approfondir l'intimité et d'explorer les besoins, les désirs et les fantasmes.»

5. Ils ont une vie à part de vous.

L'objectif d'une relation n'est pas de fusionner vos deux vies au point de les rendre indiscernables. Essayez de mener une vie pleine et fascinante de votre côté, puis trouvez quelqu'un qui a une vie aussi riche et fascinante, conseille Kristin Zeising, psychologue à San Diego.

«Un partenaire sain est quelqu'un qui peut avoir sa propre vie, sa carrière, ses amis et ses intérêts tout en maintenant une relation, dit-elle. Ils veulent prendre soin de vous à certains égards, mais ils prennent également soin d'eux-mêmes.»

En d'autres termes, vous ne voulez pas que quelqu'un se sacrifie ou s'oublie pour le bien de la relation.

«Vous voulez quelqu'un qui a une très bonne idée de qui il est, connaît ses valeurs et a une vie qui reflète cela», affirme la psychologue.

Kathrin Ziegler via Getty Images

6. Ils sont indépendants financièrement

Il est temps d'évoquer un point résolument pas romantique: les dettes touchent plusieurs milliéniaux.

Clairement, vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui a entièrement mis de l'ordre dans ses finances, mais vous devriez pouvoir trouver quelqu'un qui au moins s'efforce réellement de changer les choses, soulève Kurt Smith.

«Indépendamment des erreurs passées ou des problèmes d'argent présents, vous devriez rechercher un partenaire qui gère - au lieu d'ignorer - ses problèmes financiers, que ce soit ses prêts étudiants ou sa précarité d'emploi, recommande-t-il. Ce n'est pas seulement un signe de responsabilité financière, mais aussi de maturité. Nous n'avons pas besoin d'être sans dette à 30 ans, mais nous devons prendre nos responsabilités.»

7. Ils sont excités par la vie.

Vous voulez quelqu'un qui est aussi enjoué par les grands projets de la vie (un plan d'achat de maison, par exemple) que par les plus petits (un souper à votre resto de tacos préféré) que vous avez ensemble.

«Lorsque votre partenaire est une patate de divan sans passe-temps ou intérêts, cette énergie devient contagieuse et crée un effet domino négatif dans votre vie», témoigne Hopkins. D'un autre côté, lorsque votre partenaire est pleinement engagé dans la vie, il est plus probable qu'il essaie de nouvelles choses, qu'ils cherche des opportunités de s'améliorer et, franchement, qu'il s'amuse beaucoup plus. L'engagement est la clé d'une relation passionnée et passionnante.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté de l'anglais.

