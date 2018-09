Lors de sa conférence de presse d'après-match, Serena Williams ne mâche pas ses mots et parle de "sexisme" de la part de l'arbitre de la finale, Carlos Ramos. Battue par la japonaise Naomi Osaka en finale de l'US Open ce samedi 8 septembre, Serena Williams ne semble pas avoir digéré les décisions arbitrales qui ont marqué la rencontre.

L'Américaine a en effet écopé d'un (rare) jeu de pénalité, faisant passer son adversaire de 4-3 à 5-3 dans le deuxième set. Plusieurs incidents ont mené à cette décision. La cadette des sœurs Williams a d'abord reçu un avertissement pour "coaching", l'arbitre la soupçonnant de communiquer par signes avec son entraîneur, Patrick Mouratoglou (ce qu'il a ensuite reconnu, tout en assurant que sa joueuse ne l'avait "pas vu").

Serena Williams a ensuite écopé d'un point de pénalité pour avoir fracassé sa raquette sur le court, de rage. Une décision qui énerve passablement la joueuse, qui perd ses nerfs et accuse l'arbitre d'être un "menteur" et un "voleur". Des insultes que Carlos Ramos sanctionne donc d'un jeu de pénalité. Le court devient alors le théâtre d'un règlement de compte entre l'arbitre et la joueuse, sous les yeux médusés du public et de Naomi Osaka.

En conférence de presse d'après-match, Serena Williams est revenue sur l'incident, accusant l'arbitre de "sexisme". "Je me bats pour les droits des femmes", a-t-elle assuré, estimant que Carlos Ramos n'aurait pas sanctionné un homme de la même manière, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.