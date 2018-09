Quand Pier-Luc Funk utilise «Kung Fu Panda» pour faire le point sur sa carrière

De passage sur le plateau de l'émission Le beau dimanche, ce 9 septembre, Pier-Luc Funk a fait le point sur sa carrière d'une manière pour le moins surprenante, mais tout sauf vide de sens.

Le comédien a d'abord parlé de son expérience de tournage avec Xavier Dolan, pour qui il tourne actuellement le long métrage Matthias et Maxime, dans lequel il tient le rôle d'un dénommé Rivet.

Une expérience des plus vivifiantes pour le comédien, qui est un bon ami du réalisateur québécois. Funk a d'ailleurs vanté l'atmosphère stimulante et de franche camaraderie qui règne sur le plateau.

Matthias et Maxime racontera l'histoire d'un rapprochement intime entre deux hommes hétérosexuels.

Tous les registres

Jean-Philippe Wauthier est ensuite revenu sur la victoire de son invité aux Gémeaux l'an dernier, lorsqu'il est devenu le plus jeune gagnant du prix du Meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle pour Mémoires vives.

«Je ne sais pas si ça m'a donné confiance, mais ça m'a donné la validation que les autres aussi trouvaient que c'était correct de faire de l'humour et de faire de la dramatique, et d'être bon dans les deux.»

Pier-Luc Funk est connu depuis un bon moment déjà pour sa grande polyvalence, lui qui, au cours de la dernière année, a animé un gala Juste pour rire, réalisé un court métrage, fait de la radio, en plus de jouer dans une série dramatique et une émission pour enfants.

«Je suis de la pâte à modeler, je suis Gumby», a blagué le principal intéressé.

Tu veux être une palette de couleurs sur laquelle le peintre va choisir quelle oeuvre d'art il va faire. Pier-Luc Funk

Funk a expliqué qu'il disait oui à beaucoup de propositions, mais qu'il aimait surtout se donner des défis. Il a ensuite imagé sa pensée en faisant référence... au film Kung Fu Panda.

«Il y a une vieille tortue dans le film. Et la vieille tortue est comme un sage. Un moment donné, elle explique au panda que : ''Si tu fais juste des affaires dans lesquelles tu es bon, tu ne seras jamais plus que ce que tu es en ce moment''.»

La deuxième Soirée Mammouth

Pier-Luc Funk assurera pour une deuxième année consécutive l'animation de la Soirée Mammouth en compagnie de Sarah-Jeanne Labrosse.

La première édition du gala, qui souligne et récompense les gestes et les projets inspirants, avait été saluée autant par l'industrie que par le public et la critique.

«J'ai réalisé, quand on a terminé le premier gala Mammouth, à quel point c'était beau ce qu'on avait fait», a confié Pier-Luc Funk.

«L'idée, c'est l'action derrière la personne. Tu ne peux pas gagner que parce que tu es populaire, tu peux gagner parce que tu as fait quelque chose qui est une bonne affaire, une belle action [...] Ça ratisse large, et c'est les jeunes qui votent sur ce qui les inspire le plus pendant l'année.»

La deuxième Soirée Mammouth sera diffusée en direct le vendredi 14 décembre, sur les ondes de Télé-Québec.

