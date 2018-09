Philippe fera son grand retour à «Occupation Double Grèce»

Philippe, candidat l'hors de l'édition d'Occupation Double Bali, et Pézie, l'ex de Sansdrick, feront leur entrée dans les maisons d'Occupation Double Grèce sans même devoir passer par l'étape du fameux tapis rouge.

«VOUS AVEZ ÉTÉ PLUS DE 150 000 À VOTER ET VOUS AVEZ CHOISI... PÉZIE et PHILIPPE!», peut-on lire sur la page Facebook de l'émission.

Le public avait jusqu'à dimanche pour sélectionner le duo de leur choix parmi six candidats, soit trois filles et trois garçons, pour faire partie de l'aventure qui se déroulera en Grèce cette fois et qui sera toujours animée par Jay Du Temple.

Les deux candidats s'ajoutent aux 16 autres qui ont déjà été présentés au Casino de Montréal par le groupe V Média en début de semaine. Les huit filles et huit garçons déjà connus du public ont toutefois un sort incertain. Ils devront tous - sans être au courant pour le moment - passer l'épreuve du tapis rouge le soir de la première.

La grande première d'Occupation Double Grèce sera présentée le 30 septembre à 18h30, dans le cadre des Dimanches tellement OD, sur les ondes de V. Celle-ci sera suivie d'OD+ En direct à 20h (reprise du tapis rouge à 21h).

Occupation Double Grèce, en semaine : du lundi au jeudi à 18h30. Occupation Double Grèce sera aussi présentée en simultané et en rattrapage sur Noovo.ca