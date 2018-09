Un gouvernement péquiste prendrait des mesures pour protéger les citoyens du "cartel du pétrole" en mettant sur pied le Bureau de la protection des consommateurs du Québec (BPCQ).

Le tout premier mandat qui serait confié à l'organisme, qui serait doté d'un budget annuel de 10 millions $, serait d'enquêter sur le marché de l'essence, car "les variations du prix de l'essence sont inexplicables par le cours normal du marché", juge le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée.

Et cette situation perdure car le Bureau de la concurrence du Canada, qui n'est "pas indépendant du ministère et du ministre" au palier fédéral, ne "fait pas son travail", ce qui fait en sorte que les consommateurs québécois sont au bout du compte "vraiment mal "amanchés"", a-t-il tranché en point de presse à Québec.

Le dirigeant péquiste a soutenu ne pas voir de contradiction entre cette volonté de faire baisser le prix à la pompe et celle de mener la lutte contre les changements climatiques.

"L'augmentation du prix de l'essence dont on parle, c'est une augmentation indue qui profite directement à des grandes multinationales pétrolières, alors je ne pense pas que c'est l'objectif du gouvernement de vouloir que les entreprises les plus polluantes au monde et les plus grosses au monde fassent encore plus de profits sur le dos des Québécois", a-t-il plaidé.

"Nous allons vous réitérer et ajouter des mesures pour sortir le Québec du pétrole, mais c'est certainement pas en laissant le cartel du pétrole abuser des Québécois qu'on va se rendre à cette destination-là", a ajouté M. Lisée.

L'engagement de la création de cet organisme avait initialement été formulé en mai dernier, après que des hausses marquées du prix de l'essence à la pompe eurent fait la manchette. La promesse a été réitérée il y a environ une semaine lors de l'annonce du PQ sur les prix des billets d'avion d'Air Canada, et de nouveau dimanche, jour 18 de la campagne électorale.