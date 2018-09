Mort de Mac Miller: Ariana Grande a rendu hommage de façon très sobre à son ex-petit ami

Un simple cliché en noir et blanc, visiblement pris par ses soins. C'est ainsi qu'Ariana Grande a rendu hommage à son ex-petit ami le rappeur Mac Miller samedi 8 septembre, dans une publication Instagram où elle a désactivé les commentaires.

Après la mort de Mac Miller, Ariana Grande avait été la cible de commentaires haineux de fans du rappeur, qui la tenait pour responsable. Face à la virulence de certains messages, la pop-star avait choisi de désactiver temporairement les commentaires de ses publications. Une technique qu'elle a de nouveau employée ce samedi. Et la photo, qui semble avoir été prise par Ariana Grande elle-même n'est assortie d'aucune légende.

Une capture d'écran circulant sur Twitter témoigne de la violence de certains commentaires. De nombreux messages malveillants, du type "C'EST TA FAUTE!", s'accumulaient sur le profil d'Ariana Grande.

Ariana Grande disabled her comments on instagram, because sickos like these are posting this kinda shit. RIP to Mac Miller. This aint it. pic.twitter.com/m7P5lNjAG1 — Faduma 🇬🇧🇸🇴 (@ignis_leaena) 7 septembre 2018

was stalking ariana grande's instagram & this happen pic.twitter.com/oYQkbA1k0c — Aiman (@memanskywalker) 7 septembre 2018

Sur Twitter, de nombreux internautes ont ainsi pris la défense de la chanteuse et appelé à cesser de l'interpeller sur les réseaux sociaux. "Vous n'utiliserez la mort de Mac Miller pour vous permettre d'être misogyne et de blâmer Ariana", prévient une utilisatrice du réseau social.

"Pourquoi les gens essaient-ils de trouver quelqu'un à blâmer dans une situation qui ne les regarde pas? (...) Ariana l'a toujours soutenu jusqu'à ce qu'il soit toxique. Envoyez votre amour et vos condoléances ou fermez la gueule", gronde une autre. "Arrêtez d'accuser Ariana. Ce n'est pas a faute. Laissez-le reposer en paix", souligne une autre utilisatrice de Twitter.

Y'all will NOT use Mac Miller's death to be misogynistic and blame it on Ariana. Y'all will NOT use his death to joke about addiction. Y'all will NOT use Mac Miller's death to be absolute trash. RIP Mac Miller. — ✨ọba™✨🇳🇬 (@sapphicking) 7 septembre 2018

why are people trying to find someone to blame in a situation that was out of everyone's hands?? addiction/mental health isn't a choice and mac struggled for so long. ariana always supported him until it was toxic. send your love and condolences or shut the fuck up. — miss kissy! (@cigarettehands) 7 septembre 2018

PSA: do NOT be blaming ariana for macs death, this isn't her fault. just let him rest in peace dude. — sb🖤 (@shayarayne) 7 septembre 2018

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.