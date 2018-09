Le réalisateur québécois Kim Nguyen présentait samedi au Festival international du film de Toronto (TIFF) son plus récent film The Hummingbird Project avec Selma Hayek, Jesse Einsenberg et Alexander Skaksgard.

Sous le ton de la comédie, le film raconte l'histoire de deux cousins opérateurs de marché qui cherchent à relier deux marchés boursiers aux États-Unis par une ligne de fibre optique qui s'étend sur plus de 1600 km, tout cela dans le but de gagner une milliseconde d'avance et d'empocher des milliards de dollars.

The Hummingbird Project, qui était présenté à la prestigieuse salle Princess of Wales, au centre-ville de Toronto, a été chaudement applaudi par les festivaliers, la presse, ainsi que par les représentants de l'industrie cinématographique.

Accroché après la représentation, l'acteur Jesse Einsenberg ne tarissait pas d'éloges pour le réalisateur montréalais. «Kim est le meilleur, Il est de toute évidence un homme brillant. Il a une vision artistique et en même temps il est très coopératif. Il désire que les acteurs participent à la création de leur personnage.»

L'actrice mexicaine Selma Hayek était du même avis. « Je suis la plus grande fan de Kim, j'ai vu ses films et depuis que j'ai travaillé avec lui, je suis encore plus fan.»

The Hummingbird Project, toujours à la recherche d'un distributeur américain, devrait prendre l'affiche dans la prochaine année au Québec.

