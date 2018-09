Le président de CBS, accusé d'abus sexuels, quitte la chaîne

La chaîne CBS a annoncé dimanche soir le départ de son PDG Leslie Moonves, "avec effet immédiat", après de nouvelles accusations d'abus sexuels publiées dans le New Yorker.

Le PDG de 68 ans, aux commandes de CBS depuis 15 ans, avait déjà été accusé fin juillet de harcèlement par six femmes. Dans l'article publié dimanche par le New Yorker, six autres femmes affirmaient qu'il les avait agressées sexuellement, des accusations plus graves, que M. Moonves avait démenties.

La chaîne américaine, première des "networks" américains, a annoncé simultanément la fin de son litige avec la famille Redstone, qui contrôle 80% du capital de CBS, né de la volonté de la famille de fusionner CBS avec Viacom, un autre groupe de médias qu'elle possède.

Les Redstone ont "confirmé n'avoir aucun plan de proposer une fusion de CBS et Viacom et convenu qu'ils ne feraient aucune proposition de ce genre pendant au moins deux ans à compter de la date de l'accord" à l'amiable annoncé dimanche soir, a précisé le communiqué de CBS.

Le communiqué est venu confirmer des informations de presse, qui annonçaient un accord imminent sur le départ de M. Moonves et la fin du litige entre CBS et les Redstone.