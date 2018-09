Kanye West vient-il d'officialiser sa candidature à la Maison-Blanche?

Un tweet qui enflamme les réseaux sociaux. Samedi 8 septembre dans la soirée, Kanye West a remis une pièce dans la machine à rumeurs, concernant ses possibles ambitions politiques. "2024", a tweeté le rappeur, en référence aux élections qui se tiendront cette année là aux États-Unis, au terme d'un éventuel second mandat de Donald Trump ou de celui de son tombeur.

Ce tweet aux allures de message crypté se partage à vitesse à grand V sur le réseau social, comptabilisant près de 10 000 retweets en deux heures à peine.

2024 — KANYE WEST (@kanyewest) 8 septembre 2018

La musique d'une possible candidature du rappeur se fait de plus en plus forte ces derniers jours. Dans une émission de radio le 30 août, Kanye West n'a pas du tout écarté cette hypothèse. "Je pourrai à 100% y aller", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "si je décide de le faire, je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d'essayer".

Côté priorité, celui qui refuse de se définir comme démocrate ou républicain assure vouloir mettre le paquet sur la santé. "Je m'assurerai que le secteur médical soit prospère", a-t-il indiqué. Pour rappel, Kanye West s'était affiché aux côtés de Donald Trump, dont il salue les résultats de sa politique. "Trump ne merde pas. Il crée des emplois. Les taxes rapportent", a-t-il affirmé, sans pour autant souscrire à tous les choix du 45e président américain.