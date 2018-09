Donald Trump a appelé samedi le groupe Apple à produire ses appareils aux États-Unis plutôt qu'en Chine, le meilleur moyen, assure-t-il, pour le groupe d'éviter de subir les conséquences de la guerre commerciale en cours avec Pékin.

"Les prix (des produits) Apple pourraient augmenter à cause des énormes tarifs que l'on va peut-être imposer à la Chine", a souligné le président américain dans un tweet, après avoir menacé vendredi de taxer la totalité des importations en provenance de la Chine, qu'il accuse de pratiques commerciales "déloyales".

"Mais il y a une solution facile", a-t-il ajouté, avant de la suggérer au géant californien de l'électronique: "Fabriquez vos produits aux États-Unis au lieu de la Chine. Commencez à construire de nouvelles usines dès aujourd'hui. Excitant!".

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA