Un policier tire sur un homme à Terrebonne

Un homme de 41 ans a été blessé par balle par un policier de Terrebonne jeudi soir.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui tente de faire la lumière sur l'événement, un policier de Terrebonne aurait intercepté un véhicule pour une infraction au Code de la sécurité routière un peu avant 17 heures.

Après avoir discuté avec la conductrice, le policier serait retourné à son véhicule pour effectuer des vérifications.

Le passager à bord de la voiture interceptée aurait alors pris la fuite à pied. Le policier l'aurait pris en chasse et aurait ouvert le feu sur lui.

Quebec's Independent Bureau of Investigation (BEI) is investigating after a police shooting in Terrebonne sent a 41-year-old man to hospital @CTVMontreal pic.twitter.com/CMZ5L0QJRr