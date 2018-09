L'ex-journaliste et animateur Louis Lemieux sera candidat pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Saint-Jean en Montérégie.

Il remplace Stéphane Laroche, écarté de la formation mardi par le chef François Legault, après que La Presse canadienne eut révélé, entre autres, que M. Laroche avait enfreint la loi en laissant entrer des mineurs dans son bar.

Le propriétaire du bar O'Bock a été rappelé à l'ordre à trois reprises par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) dans les dernières années, en plus d'enfreindre la Loi sur l'équité salariale.

#Québec2018 – La CAQ recrute l'animateur Louis Lemieux pour être candidat dans Saint-Jean. Il remplace Stéphane Laroche, écarté par le parti. #PolQc #Qc2018 pic.twitter.com/8AwysYcKAk — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) September 7, 2018

«Louis Lemieux est une addition remarquable à une équipe déjà exceptionnelle. Quel bonheur de voir Louis rejoindre l'équipe du changement», a déclaré le chef caquiste par voie de communiqué.

«Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut faire plus et faire mieux pour le Québec, on a besoin de Louis Lemieux dans Saint-Jean. Le seul parti qui a une équipe capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c'est la CAQ», a-t-il ajouté.

M. Lemieux a entre autres travaillé à Radio-Canada où il a été animateur de RDI Matin Week-end.

Plus de détails à venir.

À voir également:

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!