Vous avez acheté des assaisonnements récemment? Vous devriez aller faire un tour dans vos armoires puisqu'un mélange de la marque Compliments est visé par un rappel au Canada.

Un lot d'assaisonnement au chili vendu dans des sachets de 155g pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella et ne doit pas être consommé.

Fait par La Cie McCormick Canada, le produit visé porte l'inscription «Meilleur avant 2020 MA 26».

Si vous le possédez à la maison, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

La bactérie Salmonella peut cause des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé ce produit, communiquez avec votre médecin.

