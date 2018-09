Les candidates les plus populaires de «XOXO»

Depuis le 20 août dernier, les 26 candidates de XOXO doivent tirer leur épingle du jeu pour «vous prouver, à vous et aux conseillers, qu'elles incarnent à la perfection le mode de vie XOXO».

La nouvelle production de TVA est décrite depuis son dévoilement comme «la nouvelle ère de la téléréalité». Et à bien des égards, ce slogan n'a rien de mensonger.

XOXO se démarque en effet en exposant bien avant la diffusion de la première émission le passé de ses candidates sur leurs réseaux sociaux.

Inversement, la nouvelle portée d'influenceurs mis au monde l'automne dernier par Occupation Double auront profité de leur notoriété nouvellement acquise APRÈS leur passage à l'émission.

La stratégie de XOXO permet d'une part aux candidates d'accroître leur nombre d'abonnés et, par la même occasion, à la production de courtiser son public cible en allant là où il se trouve.

Dans le jargon, on appelle ça un win-win.

Des candidates plus avantagées?

La semaine dernière, l'animatrice Anouk Meunier a lancé un nouveau défi aux 26 jeunes femmes: utiliser leurs réseaux sociaux et leurs ressources pour attirer le plus de gens possible le 10 septembre au New City Gas, pour l'enregistrement de la première émission de la saison.

Avec un tel défi vient évidemment la question à savoir si les candidates ayant le plus d'abonnés ont une longueur d'avance dans cette compétition.

En faisant le tour des différents comptes Instagram, on remarque qu'une seule participante se démarque vraiment à cet égard, soit le mannequin et ancienne joueuse de tennis Alizee Paradis, qui est déjà suivie par plus de 20 000 personnes sur le réseau social.

Pour ce qui est des autres participantes, le nombre d'abonnés varie entre 1300 et 8600.

Au cours des dix derniers jours, ces dernières ont gagné respectivement entre 70 et 400 nouveaux abonnés.

Voici les dix candidates de XOXO les plus populaires actuellement en fonction du nombre d'abonnés sur Instagram.

10. Laurie Gagnon (5 169 abonnés)

09. Anne-Sophie D. (5 256 abonnés)

08. Noémie Gravel (5 268 abonnés)

07. Mégane Bouchard (5 308 abonnés)

06. Megan Julien (5 511 abonnés)

05. Clara Trottier (6 588 abonnés)

04. Molly Cardinal (8 215 abonnés)

03. Cindy-Ann B. (8 294 abonnés)

02. Léanne Lévesque (8 583 abonnés)

01. Alizee Paradis (20 400 abonnés)

Il sera donc intéressant de voir si ce palmarès sera semblable à celui des candidates retenues pour l'aventure.

Durant onze semaines, XOXO tentera de créer sa propre version du «couple le plus hot du Québec».

Au programme: des activités à faire rêver et des accès privilégiés à des événements VIP visant, évidemment, à favoriser les rencontres et les échanges entre les candidats.

Les participants pourront également compter sur les ô combien précieux conseils d'Olivier Primeau du Beachclub, de l'artiste et ancienne candidate de Loft Story Elisabetta Fantone et du styliste montréalais Cary Tauben.

À la fin de l'aventure, les gagnants se partageront 100 000 $ en argent comptant, une location de condo d'un an en Floride, ainsi que des accès aux festivals de musique Coachella (Californie), Tomorrowland (Belgique) et à l'Ultra Music Festival (Floride).

XOXO sera diffusée les mercredis à 19h30, sur les ondes de TVA, à compter du 19 septembre.

