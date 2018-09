5 conseils pour faire entrer plus de lumière dans votre maison

Ne nous voilons pas la face, les jours raccourcissent et la lumière ira on déclinant. Notre objectif de la saison, profiter au maximum de la lumière naturelle. Rez-de-chaussée et demi sous-sol, votre vie pourrait bien changer grâce aux conseils d'Ève Champagne, designer d'intérieur notamment à l'émission «C'est quoi ton plan? » diffusée sur Canal Vie.

Voici 5 conseils de pro pour éclairer au mieux votre intérieur, même le plus sombre.

Les rideaux

En commençant par la pôle à rideaux, elle doit absolument dépasser de chaque côté de la fenêtre. «De 12 pouces de chaque bord, explique Ève, parce que lorsque tu ouvres tes rideaux, ils doivent carrément sortir du cadre de la fenêtre la dégageant complètement.»

Les fameux rideaux que l'on choisira blancs et en lin - très fins préférablement- et qui toucheront le sol. «Le lin blanc permettra de réfléchir la lumière et de la diffuser.»

Ces rideaux blancs conviendront autant dans une chambre que dans un salon. Ils accentuent la lumière, mais aussi créent une ambiance intime le soir. On oublie les toiles sombres qui encadrent parfaitement l'ouverture de la fenêtre.

Des rideaux du sol au plafond.

Où placer un mur sombre ou de couleur?

«Si on décide de peindre un mur d'une nuance sombre, il doit être absolument face à la fenêtre et surtout pas à contre-jour!» - Ève Champagne. De manière générale, il vaut mieux peindre les murs et plafonds le plus clair possible. Il y a des couleurs qui absorbent la lumière et d'autres qui les réfléchissent selon notre spécialiste.

Exemple? Un rose avec une touche de gris va absorber la lumière, un blanc avec du jaune va au contraire illuminer l'espace. On préfèrera donc les nuances qui réfléchissent pour maximiser la lumière!

Ô miroir!

Miroirs et dorures participent à réfléchir la lumière bien sûr. «Mais attention à l'emplacement des dits-miroir! Il faut bien les placer pour apporter de la profondeur à un espace et créer des effets de lumière intéressants, mais pas de manière à ce que l'on fasse le saut chaque fois que l'on passe devant en pensant qu'il y a un étranger à la maison. C'est une erreur que les gens commettent fréquemment.»

Primordial l'éclairage!

Pas de révélation là, on le sait l'éclairage est primordial, mais la nouveauté ce sont les tendances de la saison. «Les luminaires surdimensionnés tels que les globes transparents sont très tendance, ils participent à diffuser un maximum de lumière.»

Les gradateurs aussi sont essentiels, ils permettent de régler la diffusion selon les différents moments de la journée, le soir on préfèrera une ambiance tamisée, contrairement à la journée. À ne pas négliger les éclairages d'ambiance et ceux d'appoint. Une astuce? Orienter les lumières d'ambiance vers le haut (plafond) permettra aussi d'optimiser l'éclairage.

Astuces de pro

Ne pas mettre de mobilier en hauteur, au-dessus de 4 pieds, cela bouche la lumière. Si votre cuisine est sombre, ne choisissez pas d'armoires murales!

Optez pour des rideaux d'une longueur qui touche du sol au plafond (quasi).

Du blanc, du blanc et encore du blanc!

Des matériaux légers et vaporeux permettront de diffuser plus de lumière.