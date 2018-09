Squeezie s'excuse pour ses tweets qui ont lancé le hashtag #BalanceTonYoutubeur

Pour les youtubeurs francophones, l'un des plus gros scandales internet de l'été 2018 restera le mot-clic #BalanceTonYoutubeur. Deux tweets de Squeezie, balancés sur la toile le 6 août juste avant que celui-ci ne parte en vacances, ont fait se déchaîner Twitter et les médias. Ce mercredi 5 septembre, le YouTubeur français s'est excusé dans sa dernière vidéo.

"Les youtubeurs (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit", a tweeté le spécialiste des jeux vidéo menant à la création du mot-clé #BalandeTonYouTubeur. Au coeur de l'été, ce hashtag est devenu un espace de dénonciation et surtout de consternation. Certains médias ont même relayé des témoignages de jeunes adolescentes racontant avoir reçu des propositions "douteuses" et "choquantes" de la part de youtubeurs français, alors qu'ils savaient qu'elles étaient mineures. Plusieurs vidéastes très connus comme Norman, Anthox Colaboy ou From Human To God ont été visés par des accusations.

Depuis, Squeezie avait été absent des réseaux pendant pratiquement un mois. Ce mercredi 5 septembre, le vidéaste est finalement revenu sur ses deux tweets. La séquence en question est visible à partir de 10min23.

Il explique en premier lieu que son tweet a créé un engouement qu'il n'avait pas imaginé. "Ce qui m'a poussé à faire ce tweet c'est des vrais témoignages poignants, pour dénoncer les actes honteux d'une minorité de youtubeurs. Mais pas tous, attention!". Il rejoint ici son ami Cyprien, qui avait déjà demandé dans un tweet à ne pas tous les mettre "dans le même panier".

Il estime cependant que certains témoignages, sortis dans plusieurs médias, avaient bien lieu d'être. "La plupart des noms des gens à qui je pensais au moment d'écrire ce tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice, parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuves, pas comme celle de Twitter."

Des excuses pour ses collègues

Il finit par s'excuser auprès des vidéastes qui ont subi des attaques diffamatoires durant ce mois d'août, attaques qui avaient forcé certains à se retirer des réseaux sociaux. "En ne donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières. (...) La conséquence de tout ça a été l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils se sont pris un bon paquet de gens mal intentionnés."

Squeezie explique ensuite penser en particulier à Norman Thavaud, l'un des youtubeurs les plus connus en France, "qui s'est quasiment tout pris dans la gueule". Il conclut sa vidéo en disant espérer que "YouTube redevienne un espace de créativité, de bonnes ondes et de bienveillance."

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.