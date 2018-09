Une fusillade dans une banque de Cincinnati fait trois morts

Trois personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées par balle jeudi lors d'une fusillade dans une banque de Cincinnati, la Fifth Third Bank, ont annoncé les médias locaux.

Le suspect est également décédé.

"Le tireur est mort", a indiqué Eliot Isaac, chef de la police de Cincinnati, précisant qu'il était entré dans le bâtiment par l'aire de livraison avant de pénétrer dans le hall d'entrée où plusieurs policiers l'ont pris à partie. Cinq personnes ont été blessées, dont trois ont succombé, a-t-il ajouté.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw