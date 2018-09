Du beau monde pour le lancement du 23e magazine Little Burgundy

Mercredi 5 septembre au soir se déroulait la soirée de lancement de la 23e édition du magazine Little Burgundy automne-hiver 2018. Un party qui s'est tenu au We Work. Au programme: beaucoup - vraiment beaucoup de styles - et du fun sur fond de tendances de rentrée.

Pour ouvrir ce numéro, un éditorial sur l'évolution du travailleur et du look du patron des années 80 - un guide du boss du 21e siècle et des conseils de travailleurs autonomes qui ont réussi, d'où le choix du lieu de ce cocktail le We Work, lieu de coworking bien connu de Montréal.

Jfgalipeau.ca

Chaque édition fait la part belle à la créativité et la photo. Une preuve de plus cette fois-ci pour ce numéro qui a des allures de cahier de classe pile pour la rentrée scolaire (pas fou!). À l'honneur: carreaux, rouge, et couleurs vives, zéro morosité.

Jfgalipeau.ca

À propos de Little Burgundy

Little Burgundy a été fondée en 2008 dans le quartier de la Petite Bourgogne (d'où son nom) à Montréal. C'est un détaillant de chaussures de marque avec plus de 36 magasins à travers le Canada et la vente de marques telles qu'Adidas, Converse, Nike, Vans, Jeffrey Campbell, Herschel Supply.

