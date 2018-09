Le décès de la journaliste, politicienne et animatrice Lise Payette a donné lieu à plusieurs hommages sur les réseaux sociaux jeudi matin.

En pleine campagne électorale, les chefs des principaux partis n'ont pas manqué de souligner l'apport de Mme Payette à la lutte féministe dans les années 70, notamment grâce à l'émission Appelez-moi Lise.

J'apprends avec tristesse le décès de Lise Payette.

Elle aura marqué le Québec.

On est plusieurs à s'être couchés tard pour écouter "Appelez-moi Lise".

Elle fut une grande féministe.

Nous saluons sa mémoire et offrons nos condoléances à ses proches. pic.twitter.com/VNWyHsWbIK — François Legault (@francoislegault) 6 septembre 2018

Je viens d'apprendre le décès de madame Payette. Elle a grandement contribué à faire avancer les droits des femmes et nous lui devons aussi la création de la @SAAQ. Ce matin, mes pensées sont avec sa famille, ses amis et ses proches. Mes plus sincères condoléances. — Philippe Couillard (@phcouillard) 6 septembre 2018

Intelligence, aplomb, convictions, Lise Payette a changé nos vies de téléspectateurs, donné des droits aux consommateurs, tracé la voie pour des générations de femmes en quête de liberté et d'égalité. Chapeau Madame. #polqc https://t.co/UfaKBzurma — Jean-François Lisée (@JFLisee) 6 septembre 2018

Plusieurs politiciennes ont également rendu hommage à celle qui fut la première à insister pour qu'on l'appelle «la ministre», à une époque où le titre n'était jamais féminisé.

Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Lise Payette. #LisePayette — Christine St-Pierre (@stpierre_ch) 6 septembre 2018

Mes plus sincères condoléances à la famille de madame Lise Payette qui a fait vibrer les cœurs de plusieurs Québécoises et Québécois. Que ce soit à la télévision par ses entrevues pertinentes ou par ses écrits fignolés ou son engagement politique au #PQ, elle se démarquait.#PolQc — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) 6 septembre 2018

Une femme @Lisepayette qui a été un modèle pour moi, mérite notre moment de recueillement collectif.

Une femme qui nous a montré que tout est possible. — Sylvie Parent (@SylvieParent_) 6 septembre 2018

Pierre Karl Péladeau a souligné ses «apports considérables à la société québécoise», tandis que plusieurs l'ont décrite comme une pionnière dans l'univers médiatique québécois.

Toute ma sympathie à la belle et grande famille de ceux et celles qui militent encore aujourd'hui pour le mouvement féministe et souverainiste. Merci Madame Payette de vos apports considérables à la société québécoise. Des acquis à jamais que ns garderons. https://t.co/N40yNaSnMY — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) 6 septembre 2018

Le Québec vient de perdre une femme d'exception, Lise Payette. Une grande québécoise nous a quittés. Yolande et moi offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches. — Gilles Duceppe (@GillesDuceppe) 6 septembre 2018

Animatrice, ministre, auteure... Lise Payette a défriché le chemin pour des milliers de petites filles et de femmes, pour qui tout devenait possible. Elle s'est battue pour laisser aux Québécois un héritage précieux, notamment l'assurance automobile. De tout 💙 avec ses proches. https://t.co/osMdsrvL4D — Annie-Soleil Proteau (@ASProteau) 6 septembre 2018

Mme Payette c'était en quelque sorte notre Oprah Winfrey québécoise, un monument quoi! Mes respects!#lisepayette — Robert Aubin (@RobertAubinNPD) 6 septembre 2018

Plusieurs ont aussi pris soin d'offrir leurs condoléances à ses trois enfants, Daniel, Dominique et Sylvie, qui ont également perdu leur père André Payette en mai dernier.

Décès de Lise Payette. Mes plus sincères condoléances à ses enfants. pic.twitter.com/VE1jnbYZyE — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) 6 septembre 2018

À travers les hommages, d'autres ont toutefois rappelé que la vie de la femme n'a pas été exempte de controverses, particulièrement au cours des dernières années. Certains ont encore en travers de la gorge sa défense du cinéaste Claude Jutra, accusé d'inconduites sexuelles avec des mineurs, et sa tentative de convaincre Léa Clermont-Dion de ne pas porter plainte pour agression sexuelle contre l'ex-journaliste Michel Venne.

Lise Payette est pour moi une très grande dame de la politique et du féminisme québécois, mais également une femme qui a défendu Jutra et qui a tenté d'en décourager une autre de dénoncer son agresseur. #assnat #PolQC #Payette — Alexandre Gauthier (@itsalexgauthier) 6 septembre 2018

Lise Payette, cette pseudo féministe qui avait demander à une jeune femme de se fermer la trappe sur son agression parce que l'agresseur était un des amis de Mme Payette. Vos éloges sur elle me font vomir ! Vous criez me Me too, mais vous êtes une belle gang d'hypocrites ! — Lady #79 ❤ (@Anine_79) 6 septembre 2018