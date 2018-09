C'est au Casino de Montréal que le groupe V Média avait convié la presse au dévoilement de l'identité des candidats et candidates de la toute nouvelle saison d'Occupation Double, ce jeudi 6 septembre. Une aventure qui se déroulera en Grèce cette fois et qui sera, pour une deuxième année consécutive, animée par Jay Du Temple, décrit par la productrice Julie Snyder comme «le véritable coup de cœur d'OD». «Il y avait de la fébrilité dans l'air, a affirmé l'animateur au lendemain de sa première rencontre avec les candidats. Avec les garçons, on a vraiment beaucoup ri. Avec les filles, il y a déjà eu de petites frictions. Ça s'annonce très, très bien!»

Des candidats et candidates au futur incertain

À trois semaines de la grande première d'Occupation Double Grèce, plusieurs coups de théâtre pimentent déjà cette seconde édition animée par le charismatique Jay Du Temple. Le sort incertain, tout d'abord, réservé aux 16 candidats (huit garçons et huit filles aux personnalités pour le moins colorées) tout juste présentés aux médias et qui devront tous - sans être au courant pour le moment - passer l'épreuve du tapis rouge le soir de la première.

Puis, l'ajout surprise de six candidats aspirants choix du public : trois filles et trois garçons (on assiste ici au grand retour de Philippe, concurrent de la saison dernière) pour qui le public a jusqu'au dimanche 9 septembre à midi pour voter afin de sélectionner le duo qui entrera dans les maisons d'Occupation Double Grèce, et ce, sans même devoir passer par l'étape du fameux tapis rouge. (Pour voter, c'est ici).

Galerie photo Les candidats d'«Occuptation Double Grèce» Voyez les images Déjà des revirements pour «Occupation Double Grèce» 1 / 79











Les candidats d'«Occuptation Double Grèce» 1 / 79













«Je suis tellement content des réactions lorsque j'ai annoncé que les candidats et candidates présentés n'étaient pas certains de rentrer dans les maisons, qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils devront passer par l'étape du tapis rouge, a expliqué Jay Du Temple. On a tous déjà senti une excitation! Même chose quand on a annoncé qu'il y avait trois gars et trois filles soumis au vote du public jusqu'à dimanche et que seulement deux d'entre eux auront la chance de prendre part à l'aventure. Même chose lorsqu'on a dévoilé que Philippe de l'an dernier en faisait partie, que la meilleure amie d'Alanis est là, tout comme l'ex de Sansdrick. Il y beaucoup d'éléments qui vont faire que ce sera une année exceptionnelle.»

Fruit du hasard ou petite mise en scène du côté de la production que ces liens avec les participants de l'aventure de la saison dernière? «Ce qui est le fun avec OD c'est qu'on travaille avec la matière qu'on reçoit, a ajouté l'animateur, qui se dit fébrile à l'idée de découvrir la Grèce pour la première fois, une destination qui semble faire l'unanimité des voyageurs. Les gens se présentent aux auditions, et nous on choisit les meilleurs candidats et candidates. On n'a pas été les chercher, ils se sont présentés à nous et ils semblaient être les meilleurs éléments de cette année. Je fais entièrement confiance à l'équipe qui choisit les candidats.»

«Cette année, je serai beaucoup plus assumé dans mon rôle d'animateur, a ajouté celui qui affirme qu'OD a changé sa vie en devenant le plus grand tremplin de sa carrière. Je vais, par exemple, amener des revirements qui pourront être mal perçus... L'année passée, cela me travaillait beaucoup, j'avais le cœur qui serrait un peu. Cette année, je vais avoir un peu plus d'autorité. Les candidats et candidates semblent plus me connaître et la game d'Occupation Double est fraîche dans leur mémoire. Je vais plus assumer ce rôle-là, sans jamais être méchant évidemment, car je vais rester le même Jay que vous avez vu l'an passé, mais en plus sûr de lui.»

C'est à Nicolas Ouellet qu'a été confié le mandat d'animer OD+ En direct cette année (Du lundi au mercredi à 19h, sur les ondes de MusiquePlus). Il s'assurera de «jouer à la police avec les candidats, d'amener aux gens des informations supplémentaires et de partir à la chasse aux exclusivités.»

La grande première d'Occupation Double Grèce sera présentée le 30 septembre à 18h30, dans le cadre des Dimanches tellement OD, sur les ondes de V. Celle-ci sera suivie d'OD+ En direct à 20h (reprise du tapis rouge à 21h).

Occupation Double Grèce, en semaine : du lundi au jeudi à 18h30. Occupation Double Grèce sera aussi présentée en simultané et en rattrapage sur Noovo.ca