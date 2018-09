Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

22 JULY

Date de sortie : 10 octobre 2018

Réalisation : Paul Greengrass

Distribution : Thorbjørn Harr, Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden

AT ETERNITY'S GATE

Date de sortie : 16 novembre 2018

Réalisation : Julian Schnabel

Distribution : Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac

THE FAVOURITE

Date de sortie : 23 novembre 2018

Réalisation : Yorgos Lanthimos

Distribution : Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Delves

HALLOWEEN

Date de sortie : 19 octobre 2018

Réalisation : David Gordon Green

Distribution : Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Virginia Gardner

KURSK

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Thomas Vinterberg

Distribution : Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts

MFKZ

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Shoujirou Nishimi, Guillaume Renard

Distribution : Tay Lee, Mark Ryan Haltom, Ray Chung

THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS

Date de sortie : 2 novembre 2018

Réalisation : Lasse Hallström, Joe Johnston

Distribution : Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen

QUAND LES POUVOIRS S'EMMÊLENT

Date de sortie : 5 octobre 2018

Réalisation : Yvonne Defour

Distribution : -