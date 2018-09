L'athlète québécoise de eSports Stéphanie Harvey, alias «missharvey», souhaite utiliser son influence pour combattre la cyberintimidation et la violence psychologique qui sévissent auprès des jeunes.

Active dans le milieu depuis 2007, la résidente de Beauport a vu l'évolution des jeux vidéo et de la jeune clientèle. Elle ne cache pas que son boulot dans les eSports, où elle excelle dans le jeu Counter Strike: Global Offensive, a fait d'elle une influenceuse auprès de milliers de personnes qui la suivent sur Twitch, Instagram et Facebook.

Depuis l'année dernière, l'athlète de 32 ans a décidé d'utiliser cette vitrine pour aider les jeunes qui la contactent pour faire part de problèmes qu'ils peuvent vivre comme la cyberintimidation. Elle a rencontré l'équipe de Twitch pour suggérer des mesures pour que la plateforme de diffusion de jeux vidéo détecte les cris à l'aide. Elle oeuvre maintenant pour la Fondation Jasmin-Roy, Tel-Jeunes et l'application Dis-moi.

En attendant qu'on fasse une différence dans le monde entier [avec Twitch], j'ai décidé de faire une différence au Québec. Stéphanie Harvey

Elle s'attaque de plus à la diversité dans le milieu des jeux vidéo, qu'elle juge peu présente.

«Quand on pense au développement des jeux vidéo, le eSport, les compétitions, le journalisme du monde du jeu vidéo, tout ça est encore très dominé par les hommes, je dirais même les hommes blancs. On ne peut pas laisser croître la place des femmes organiquement, il faut faire un effort là-dedans», estime-t-elle.

La diversité, ça fait des équipes de développement, même des équipes de jeu, plus solides. Stéphanie Harvey

Elle remarque d'un autre côté que l'image des femmes a commencé à changer dans les jeux vidéo. Les amazones stéréotypées en tenues légères font place de plus en plus à des héroïnes complexes, citant en exemple les personnages de Faith Connors de Mirror's Edge et du colonel Shepherd de Mass Effect.

«Aujourd'hui, les personnages principaux féminins qui n'ont plus aucun rapport avec ce qu'on a connu par le passé. Je pense que c'est justement la diversité dans les équipes de création qui a fait changer les choses. C'est important que ça continue.»

Fusillade en Floride: «The show must go on»

Après une fusillade qui a fait 2 morts et 11 blessés dans un tournoi de jeux vidéo en Floride le 27 août dernier, «missharvey» a été «choquée» et «touchée». «C'est horrible que ça se soit produit dans notre communauté de joueurs, qui est un univers que je trouve positif, rassembleur. Je ne veux pas m'embarquer dans un débat politique, mais il faudrait vraiment que les choses changent», a-t-elle confié.

L'événement ne l'empêchera toutefois pas de compétitionner dans des tournois au pays de l'Oncle Sam ou ailleurs. «J'y ai réfléchi beaucoup, et the show must go on. Je pense que vivre dans la peur n'est pas la solution. C'est les laisser gagner», affirme-t-elle.

DreamHack: le plus gros festival de jeux vidéo au Canada

Stéphanie Harvey est en tournée médiatique pour promouvoir sa participation à DreamHack Montréal, qu'elle vante comme étant le plus gros festival de jeux vidéo au Canada. L'événement aura lieu au Stade olympique du 7 au 9 septembre.

«Ça va être extraordinaire! Il va y avoir des dizaines de tournois professionnels. On attend au-dessus de 15 000 spectateurs, avec six scènes, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer!» lance-t-elle visiblement emballée.

Elle en profitera pour rencontrer ses fans alors qu'elle souligne vivre une saison «correcte». «Ça pourrait aller mieux. On est maintenant six filles dans mon équipe, donc on fait une rotation. Quand je ne joue pas, je n'aime pas bien ça!»

On la comprend.

Questions en rafale Boisson préférée en jouant: thé vert matcha

Endroit visité préféré lors d'un tournoi: «Afrique du Sud, parce qu'on a fait un safari d'une semaine après! C'est le moment où je me suis sentie le plus près de la nature de ma vie.»

Jeu auquel elle aimerait jouer en compétition autre que Counter Strike: Street Fighter. «Je trouve ça tellement cool à regarder les jeux de combat et j'aimerais vraiment avoir un talent. Le thrill des matchs sont vraiment cool. Sinon, le poker, j'aimerais ça aussi.»

À voir aussi: