Sid Lee Architecture, A5 Hospitality et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

Manger et festoyer à la belle étoile à longueur d'année sera bientôt possible au centre-ville de Montréal. La Place Ville Marie accueillera le Cathcart Restaurants et Biergarten, un immense espace mêlant restaurants et bars dès la fin de 2019.

L'espace de 35 000 pieds carrés situés dans l'ancienne foire alimentaire de l'Esplanade sera aménagé façon biergarten, ces espaces extérieurs verdoyants où nourriture, alcool, musique et jeux se mêlent. À Montréal, toutefois, il sera intérieur, mais couvert d'un grand toit de verre. Il sera ainsi quatre saisons, ouvert 7 jours sur 7.

Courtoisie

Courtoisie Courtoisie

On y retrouvera pas moins de mille places assises, une quinzaine d'offres alimentaires sous forme de comptoirs inspirés par la cuisine de rue, de restos-bars, de bistros et cafés en plus de trois restaurants avec service aux tables. On pourra y déguster des bières locales et cocktails de toutes sortes en plus de menus élaborés par des chefs reconnus de la scène culinaire montréalaise. L'endroit promet de convenir autant aux lunchs d'affaires le jour, qu'aux fêtes pour le 5 à tard.

Un espace multifonctionnel sera par ailleurs aménagé au centre, parmi la verdure abondante, pour permettre d'accueillir des événements à vocation sociale ou culturelle.

Courtoisie

Le Cathcart Restaurants et Biergarten – élaboré par Sid Lee Architecture, A5 Hospitality et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes -s'inscrit dans le projet de revitalisation de l'Esplanade de Place Ville Marie, qui est le pilier principal du projet de revitalisation du centre-ville de Montréal de plus d'un milliard de dollars d'Ivanhoé Cambridge.

Il ouvrira juste après la très attendue foire alimentaire Time Out Market, dont l'inauguration est prévue dès le début de 2019 au Centre Eaton.

VOIR AUSSI :