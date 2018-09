Le calendrier d'«hommes sirènes» est de retour

Le calendrier des Terre-Neuviens habillés en sirènes fait son retour pour une deuxième édition et il ne passera pas inaperçu! Voici le Merb'ys 2019!

Cette deuxième édition vous donnera à voir de beaux gaillards barbus du Newfoundland and Labrador Beard and Moustache Club - club social fondé en 2017 - tout muscles dehors et vêtus uniquement de queues de sirènes. Déjà en soi ça vaut le coup d"oeil, si on ajoute à cela que ce calendrier est pour la bonne cause, alors là c'est carrément un succès annoncé.

Les bénéfices de ce fameux calendrier qui se vend à 25$ pièce seront reversés cette édition à une association dont l'objectif est de réduire les violences à l'encontre de certaines communautés.

Derrière ce projet infusé d'humour, nos hommes barbus travaillent fort pour participer à faire changer les perceptions et bousculer les stéréotypes liés à la masculinité. Nos hommes apparemment forts et barbus ont enfilé leurs tenues de sirènes avec beaucoup d'humour.

En voici quelques illustrations

L'édition 2018 a permis d'amasser près de 250 000 dollars pour le Spirit Horse Mental Health Program, une association proposant des thérapies à l'aide d'animaux pour les personnes souffrant de troubles mentaux ou de handicaps physiques.

À n'en pas douter, ce sera un plaisir renouvelé d'égrener les mois de l'année prochaine!