La fin de Blue Moon est donc confirmée et annoncée. Plusieurs d'entre vous n'avez pas encore tout vu, par contre ... La saison 2 débutera à @tvareseau mercredi prochain, le 12 septembre, et la saison 3 est également déjà dans les tiroirs du réseau après avoir rassasié les fans de la série sur Club Illico l'hiver dernier. Merci pour ce voyage dans l'univers de Justine Laurier... une rencontre bien intense pour laquelle je suis reconnaissante. Je retourne donc au Detective Lise Delorme dans @cardinalctv ... et on verra bien quel projet me ramènera au Quebec au courant des prochaines annees. Une chose est certaine, il faisait bon vous retrouver avec une série dans laquelle je vous ai senti investi comme public à 100%. Et chers collègues acteurs, on m'a souvent mise moi de l'avant, mais Eric Bruneau, @patgod, @lacharlo, Alexandre Landry, Caroline Dhavernas, @chef_regiment, @cathstlaurent, David Lahaye, Emile Proulx-Cloutier, Luc Picard... on a vraiment fait ça ensemble. Bravo et merci. J'étais fière d'être à vos côtés. 🙏🏼 ••• After 3 seasons, the end of the series #BlueMoon has been confirmed. Too bad most of you havn't been able to watch this #madeinQuebec series. Looking forward to that day when French Canadian productions will travel even more internationally to reach an even greater audience. Until then, tks to all the avid fans of the series here in Quebec. You've been quite the passionate kind ;)

