Demi Lovato vend la maison où elle a fait une overdose

Demi Lovato a pris une décision radicale. Elle a mis en vente sa résidence principale d'Hollywood, Los Angeles, dans laquelle elle avait fait une overdose le 24 juillet dernier. La chanteuse est actuellement en cure de désintoxication et selon une source du site People, elle serait "prête à mettre le passé derrière elle".

L'annonce a été mise en ligne ce mardi, à un prix plus élevé que celui que Demi Lovato avait payé en 2016. Elle avait obtenu cette propriété au prix de 10 millions de $ et celle-ci est actuellement en vente pour 12 millions de $.

Zillow

Sur plus d'un hectare de terrain dans les collines d'Hollywood, la résidence fait plus de 5000 pieds carrés: quatre chambres, six salles de bain, salon à double-hauteur, cuisine en marbre et vue imprenable du centre-ville jusqu'à l'océan. À rajouter à tout cela une piscine à débordement.

Zillow Zillow

C'est dans cette maison que Demi Lovato a fait venir son dealer et a ensuite fait une overdose d'oxycodone, un analgésique stupéfiant, dans la nuit du 24 juillet selon le site people américain de référence TMZ. Elle a été sauvée de justesse par les ambulanciers qui l'ont retrouvée inconsciente dans la résidence. La chanteuse de 26 ans est actuellement en cure de désintoxication et n'est pas retournée dans sa propriété depuis l'incident.