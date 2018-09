Un avion en quarantaine à l'aéroport de New York

Un avion arrivé de Dubaï a été placé en quarantaine à l'aéroport Kennedy de New York mercredi en raison de la présence à bord de plusieurs passagers malades, a annoncé le bureau du maire de la ville.

Le vol du transporteur Emirates s'était posé vers 9 h 10, heure locale.

Des images diffusées par la télévision américaine montrent l'avion immobilisé sur la piste et entouré de véhicules d'urgence et de membres du personnel.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW