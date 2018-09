13 accessoires pour le tripeux de café

La tasse à café filtre intégré Fellow

Courtoisie

Cette ingénieuse tasse vous permet de faire votre café en chemin, au bureau ou encore à l'université. Emmenez vos grains, et assurez-vous d'avoir accès à de l'eau chaude. On verse les ingrédients dans le filtre, on laisse macérer un peu, puis on lève le couvercle pour que le contenu tombe dans la tasse inférieure avant de déguster.

Vous pouvez aussi vous préparer un café pressé à froid en laissant la solution tremper pendant toute la nuit.

130,52$