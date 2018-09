Robin Wright à propos de Kevin Spacey: «Les secondes chances, j'y crois absolument»

Robin Wright, devenue l'héroïne principale de la série House of Cards, a de nouveau pris la parole sur les accusations portées à l'encontre de son ancien collègue Kevin Spacey.

C'est dans une entrevue réalisée en juillet dernier pour la partie éditoriale du site Net-à-Porter, The Porter Edit, et publiée ce vendredi 31 août, qu'elle est revenue sur le sujet. Robin Wright s'était déjà exprimée sur Kevin Spacey en juillet. Après avoir expliqué n'avoir jamais vu de comportement déplacé de sa part, elle a confié ne pas «connaître l'homme, seulement l'artisan incroyable qu'il était».

Accusé par plusieurs hommes d'agression et de harcèlement sexuels, Kevin Spacey a été évincé de la distribution du dernier film de Ridley Scott ainsi que de la série House of Cards, dans laquelle il tenait le rôle principal.

«Les secondes chances, j'y crois absolument»

L'actrice américaine a tenu à s'exprimer sur la couverture médiatique de l'affaire. «Je me sens désolée pour n'importe qui dont la vie se retrouve sur la scène publique. Vous imaginez le cauchemar que ce doit être? [...] Je crois que la vie de chacun doit rester privée. Positive, négative, neutre, qu'importe. Je crois que cela ne regarde personne. Mais je ne parle pas du mouvement #MeToo, je parle des médias. De l'exposition. C'est un sentiment affreux. Un étranger décide qu'il sait qui vous êtes et... Je veux dire, c'est criminel.»

Est-ce fini pour Spacey selon elle? À cette question, la comédienne répond: «Je pense que chaque être humain est capable de se réformer. En ce sens, les secondes chances, j'y crois absolument. Cela s'appelle grandir.»

House of Cards a failli ne pas se terminer

En ce qui concerne la série produite par David Fincher, l'actrice américaine se dit soulagée d'avoir tourné la fin. «L'air était irrespirable à cause d'Harvey Weinstein. Les gens disaient: ''Nous devons absolument arrêter tout ça, sinon on semblerait glorifier et honorer cette chose sale''. Mais notre série n'est pas sale! [...] 2500 personnes auraient perdu leurs jobs. Et ce n'est pas juste [...] Ils n'avaient rien fait de mal.»

L'ultime saison de House of Cards sera disponible le 2 novembre prochain sur Netflix.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également :