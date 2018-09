L’obésité malmène le cerveau

Être obèse rend malade, on le sait : risques accrus de maladies cardiovasculaires et chroniques. Mais l'obésité maltraiterait aussi le cerveau en entraînant une perte de matière grise.

« Toutes les études analysées vont dans le même sens et constatent une diminution de la quantité de matière grise liée aux inflammations plus fréquentes du cerveau de la personne obèse », soutient Alain Dagher, chercheur à l'Institut neurologique de Montréal, le Neuro, et l'un des auteurs d'une étude québécoise, publiée en juillet dans l'International Journal of Obesity.

Les chercheurs en obésité constataient depuis des années des modifications subtiles dans la structure du cerveau des personnes obèses. Mais toutes les études n'affirmaient pas avec clarté que c'était l'obésité qui malmenait le cerveau.

C'est pourquoi l'équipe du Neuro s'est livrée à une méta-analyse. Ils ont retenu 21 études, représentant 5882 participants âgés de 18 à 92 ans, qui avaient analysé toutes les parties des cerveaux de ces personnes. « Ce qui en ressort, c'est que la diminution du volume de la matière grise, dans des zones comme le cortex préfrontal moyen, le cervelet bilatéral et le lobe temporal gauche, s'associe constamment aux variables liées à l'obésité », détaille Alain Dagher.

Responsable de gérer les débalancements énergétiques — par exemple, d'envoyer des signaux d'appétence après une activité physique intense —, le cerveau va souffrir de la baisse de la matière grise dans les régions responsables des comportements. « Il aura moins de contrôle et d'inhibition et cela va entraîner une surconsommation de calories », note le chercheur.

Getty Images/iStockphoto

Dans une autre récente étude, publiée en août celle-là dans Proceedings of the National Academy of Sciences, l'équipe du Neuro a démontré encore la validité de la théorie du lien entre obésité et les différences structurelles du cerveau. Les résultats sont tirés cette fois de l'analyse de données des fratries de 895 participants, dont près de 300 jumeaux — partie du Human Connectome Project, projet international visant, littéralement, à « cartographier » nos neurones.

« Des différences qui seraient plus héritables qu'on ne le pensait. Ce trait génétique ne représente toutefois qu'une partie du casse-tête et on ne peut écarter les interactions avec l'environnement, les habitudes nutritionnelles de la personne et d'autres facteurs qui agissent sur la gestion du poids », ajoute le Pr Dagher.

Le cercle vicieux de la récompense

Pour le directeur de la Chaire de recherche sur l'obésité de l'Université Laval, Denis Richard, qui n'a pas participé à ces études, « on peut se fier aux conclusions qui mettent en relation le fonctionnement du système exécutif, qui assure le contrôle des pulsions, et la perte de matière grise ».

Il explique que la personne obèse va tomber dans un cercle vicieux, car en perdant des neurones, elle aura encore moins de contrôle sur son alimentation. « Ce qui va la pousser à manger plus et donc à accentuer encore la perte de neurones qui auraient pu l'aider à résister aux stimuli alimentaires ».

Il faut par contre veiller à ne pas stigmatiser pour autant les personnes obèses. « Notre environnement est "obésogène". Nous vivons avec des stimuli qui nous poussent à manger à outrance. » Cette étude pourrait à tout le moins « nous motiver à être plus prudents et à mettre plus d'efforts sur la prévention », soutient l'expert.

