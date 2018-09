Colin Kaepernick a un nouveau contrat avec Nike, même s'il n'a toujours pas de travail dans la NFL.

L'avocat de Kaepernick, Mark Geragos, en a fait l'annonce sur Twitter, qualifiant l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco d'«icône américaine» et donnant le crédit à l'avocat Ben Meiselas pour avoir avoir conclu l'entente.

Kaepernick a également publié une publicité de Nike montrant en gros plan son visage en noir et blanc avec le message «Croyez en quelque chose. Même si cela signifie tout sacrifier. (mot-clé) JustDoit.»

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 septembre 2018

Kaepernick avait déjà un contrat avec Nike qui venait à échéance, mais il a été renégocié en une entente de plusieurs années faisant de lui l'un des visages de la campagne qui coïncide avec le 30e anniversaire du célèbre slogan «Just do it», selon une source bien au fait de l'entente.

Selon cette personne, Nike présentera Kaepernick sur plusieurs plates-formes, y compris des panneaux d'affichage, des publicités télévisées et des publicités en ligne. Nike créera également une ligne de vêtements pour Kaepernick et contribuera à son organisme de bienfaisance «Know Your Rights». L'entente place Kaepernick avec les joueurs les plus en vue de la NFL avec Nike.

La NFL et Nike ont prolongé leur partenariat en mars jusqu'en 2028. Nike fournit à toutes les équipes de la NFL les uniformes des matchs et d'autres vêtements portant le logo swoosh.

La semaine dernière, Kaepernick a obtenu gain de cause dans son grief contre la NFL et ses 32 équipes lorsqu'un arbitre a rejeté la demande de la ligue d'infirmer les affirmations du quart selon lesquelles les propriétaires ont conspiré pour le priver d'un emploi dans le circuit en raison de ses protestations contre les injustices sociales.

Kaepernick soutient que les propriétaires ont violé la convention collective avec les joueurs en conspirant pour l'empêcher d'obtenir du travail. Son cas repose sur la question de savoir si les propriétaires se sont ligués plutôt que de décider individuellement de ne pas embaucher Kaepernick.

Un grief similaire de son ancien coéquipier des 49ers, Eric Reid, est toujours en suspens.

Vendredi soir, Kaepernick et Reid, qui est également sans emploi dans la NFL, ont reçu des ovations monstres lorsqu'ils ont été présentés et montrés sur écran géant lors d'un match entre Serena et Venus Williams aux Internationaux des États-Unis.

Kaepernick a initié une vague de protestations des joueurs de la NFL il y a deux ans, s'agenouillant lors de l'hymne national pour protester contre les brutalités policières et les inégalités raciales. Les manifestations se sont transformées en l'un des problèmes les plus polarisants dans le sport, le président Donald Trump exhortant la ligue à suspendre ou à licencier les joueurs qui manifestent lors de l'hymne.

Pendant ce temps, la ligue et l'association des joueurs n'ont toujours pas statué si les joueurs seront sanctionnés cette saison s'ils choisissent de s'agenouiller ou de manifester lors de l'hymne national. Les propriétaires avaient approuvé une politique exigeant que les joueurs se tiennent debout s'ils sont sur les lignes de côté pendant «The Star-Spangled Banner», les autorisant toutefois à rester dans le vestiaire pendant l'hymne s'ils le souhaitent.

Mais la ligue et l'association ont mis cela en veilleuse lorsque les Dolphins de Miami ont subi des conséquences pour avoir qualifié les manifestations de conduite potentiellement préjudiciable à l'équipe — exposant les joueurs à des amendes ou à des suspensions.

Mécontentement sur les réseaux sociaux

Des utilisateurs sur les médias sociaux sont visiblement en désaccord avec la décision de Nike.

Plusieurs personnes ont brûlé des produits de l'entreprise pour protester contre ce choix de faire de Kaepernick l'un des visages de la campagne pour les 30 ans du slogan «Just Do It».

L'utilisateur «Sean Clancy» sur Twitter a indiqué qu'il allait probablement acheter une paire de souliers de la marque Adidas en publiant une vidéo de ses souliers Nike en feu.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 septembre 2018

Un autre utilisateur, «AlterAtYeshiva», a pour sa part publié une vidéo de souliers Nike qui brûlaient alors qu'on peut entendre l'hymne national américain, «The Star-Spangled Banner».

.@Nike Due to your support of C.K. in your coming adds, I as an American can no longer support your company. #boycottNike #IStandForOurFlag pic.twitter.com/5JxSMD8SSO — AlterAtYeshiva (@alteratyeshiva) 4 septembre 2018

Certains utilisateurs ont aussi appelé à un boycottage de la marque Nike.

Avec des informations du HuffPost Québec.