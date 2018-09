37 ans de styles (éclatés) pour Beyoncé

Ce 4 septembre 2018, Beyoncé a soufflé 37 bougies, l'occasion pour sa maman de lui rendre hommage - comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

37 années qui vont vu évoluer magnifiquement Queen B, maman de trois enfants et mariée à Jay Z avec lequel elle forme un couple uni et puissant. Le couple sur scène et en vacances partage des clichés d'eux toujours stylés et main dans la main.

En vacances

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 2 Juil. 2018 à 3 :56 PDT

Et sur scène

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 6 Juin 2018 à 1 :21 PDT

Mais revenons aux styles de Beyoncé. Du temps des Destiny's Child et de sa carrière en solo, le style de Queen B a beaucoup évolué, sans oublier les maternités qui ont marqué les époques.

Steve Marcus / Reuters

De gauche à droite: Michelle Williams, Beyonce Knowles et Kelly Rowland - les fameuses Destiny's Child. Au programme: robes au plus près, glitter et chaussures assorties. Vive 2000!

STR New / Reuters

Beyoncé performe, nous en sommes 2003 - elle vient de sortir son premier album solo - qui contient les singles populaires Crazy in Love, Baby Boy et Naughty Girl. Le disque se vend à plus de 12.5 millions d'exemplaires dans le monde.

2005 sonnera la fin du groupe, Beyoncé jeans évasé et chemisier bohème.

Jonathan Alcorn via Getty Images

2010 ou la période des petites robes courtes à la fois chics et féminines, mais pas encore ni couture ni sportswear. Olivia Salazar via Getty Images

En déesse de la maternité, la chanteuse ne lâche rien côté style(s). Les longues robes lui dessinent une silhouette magnifique, enveloppent ses formes qu'elles ne cherchent surtout pas à dissimuler. Elle affiche ses grossesses sublimement.

Derrière les tenues de Beyoncé, il y a une styliste Zerina Akers qui maîtrise mieux que quiconque les looks sexy +++ et les tenues sport (couture). Elle emmène la star dans une voie qui la distingue complètement - fini les looks de chanteuse de R'n'B, la chanteuse est fabuleuse lots de toutes ses sorties.

Tapis rouge et soirées, privées, quand ce ne sont pas des clichés pris en vacances, elle ne pourrait être plus belle.

Du chic, de l'élégance et du glamour, ça se fait à deux.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 28 Janv. 2018 à 3 :10 PST

Et sport-chic, Beyoncé peut tout !

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 11 Août 2017 à 6 :00 PDT

Bonne fête Queen B!