Le président américain Donald Trump a amplifié ses attaques contre son procureur général, Jeff Sessions. Le président dénonce que le département de la Justice ait mis des républicains à risque en vue des élections de mi-mandat, relativement à de récentes accusations déposées contre deux élus américains.

Le président Trump a écrit sur Twitter, lundi, que «les enquêtes sur deux très populaires représentants du Congrès avaient mené à des accusations très médiatisées, par le département de la Justice de Jeff Sessions, juste avant les élections de mi-mandat».

Il a ajouté que «deux sièges faciles» étaient maintenant en jeu «en raison du manque de temps».

Il a conclu en disant, ironiquement: «Bon travail, Jeff».

