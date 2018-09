Vous vous souvenez de l'hiver?

Selon l'Almanach des fermiers, les Canadiens seront confrontés à une température plus froide que la normale dans la majeure partie du pays.

Selon les prévisions, le mois de février sera plus froid que la normale au Québec et dans l'est de l'Ontario, et le Québec sera exceptionnellement enneigé. Les Maritimes alterneront probablement entre la pluie et la neige tout au long du mois.

Mais ce sont les Prairies qui écoperont le plus. En Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans le nord-ouest de l'Ontario, les températures seront nettement inférieures aux moyennes saisonnières durant l'hiver 2018-2019.

Les températures seront les plus froides en février 2019, « -40 C, voire -45 C, seront possibles».

«Ce que nous disons pour cet hiver, c'est qu'il va tout simplement être très, très froid», a déclaré le rédacteur de l'almanach Peter Geiger à CTV News.

Matt277 via Getty Images

Le reste du pays devrait recevoir une quantité normale de neige et de précipitations.

Geiger a déclaré à CTV que la prévision de l'Almanach des fermiers parle de «beaucoup de froid, beaucoup de neige» pour les Prairies.

En mars, tous les secteurs, d'un océan à l'autre, pourraient voir des forts vents et des rafales, ainsi que divers types de précipitations.

Automne chaud devant

Il reste tout de même un peu de beau temps avant l'hiver. AccuWeather prévoit un automne chaud pour la majeure partie de l'est du Canada, ce qui devrait prolonger la saison actuelle de feux de forêt et retarder un peu le gel.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.