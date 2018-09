Marie-Chantal Toupin revient sur sa sortie très médiatisée contre Éric Lapointe

Marie-Chantal Toupin est revenue, ce lundi 3 septembre, sur la sortie très médiatisée qu'elle a effectuée la semaine dernière contre Éric Lapointe.

Dans une vidéo d'environ dix minutes partagée sur sa page Facebook, la chanteuse explique les raisons l'ayant poussée à réagir comme elle l'a fait suite à un concert donné à Saint-Rémi, dans le cadre duquel elle assurait la première partie du coach de La Voix.

L'interprète de Maudit bordel n'a toutefois rien changé à son discours, ni adouci ses propos envers le rockeur.

«J'en ai fait une crise existentielle et je l'ai mis sur mon Facebook, explique d'emblée la principale intéressée. Sincèrement, cet homme-là m'a manqué de respect et je ne comprends pas que tout le monde essaie de protéger un être humain qui n'a pas été gentil avec moi et qui n'est pas gentil avec le reste des gens dans son entourage.»

Je ne comprends pas pourquoi je reçois de la marde, parce que je ne sème que de l'amour. Marie-Chantal Toupin

Toupin revient par la suite sur les problèmes techniques et de logistique qu'elle affirme avoir dû endurer le 25 août avant sa prestation, et le manque de collaboration de l'équipe d'Éric Lapointe dans ce dossier. Elle reproche ensuite à ce dernier de s'être présenté sur scène en état d'ébriété.

«J'ai vu Éric Lapointe arriver. Il était tellement saoul qu'il tombait partout [...] Moi, je vais prendre trois bières, deux bières, mais je suis capable de m'arrêter, parce que je sais que je dois monter sur scène, parce que je sais que j'ai quelque chose à faire. Je dois livrer quelque chose.»

«Si vous ne connaissez pas l'envers du décor, je ne peux rien y faire. Ce n'est pas juste un nain de jardin, c'est un homme imbu de lui-même qui s'en cal*sse de vous autres.»

Toupin persiste et signe en avançant que plus quelqu'un ose parler, être vrai, dans le show-business québécois, plus elle dérange et elle est mise à part.

Marie-Chantal Toupin conclut en martelant qu'elle n'a pas l'intention de se taire, qu'elle n'est pas «une pute du showbiz», et qu'elle ira là où les gens veulent d'elle, où on l'aime.

De son côté, Éric Lapointe n'a toujours pas réagi aux propos de la chanteuse.