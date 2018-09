Les libéraux s'engagent à investir 200 millions $ de plus pour étendre la couverture cellulaire dans les régions mal desservies du Québec.

Cela porterait le total des investissements du gouvernement dans ce domaine à 500 millions $ sur cinq ans.

Le chef libéral Philippe Couillard en a fait l'annonce lundi matin, aux Îles-de-la-Madeleine.

En 2018, on ne peut plus accepter que nos citoyens vivant en zone rurale n'aient pas accès à Internet haute vitesse et à un réseau de téléphonie cellulaire efficace.

On annonce les moyens que l'on prendra pour que d'ici 2020, tous les Québécois soient branchés #Qc2018 #PLQ #PolQc pic.twitter.com/whpGztMrde