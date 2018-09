«Faits divers»: le sang risque de couler dans le nord de la ville

Une discorde entre des juifs hassidiques, la mafia italienne et les Lauzon serait à l'origine de ce qu'on pourrait déjà qualifier de guerre de gang.

Des discussions qui auraient mal tourné seraient au coeur de ce différend qui pourrait bien faire de nombreuses victimes. On se rappelle que Rachelle Lauzon, l'une des filles du riche entrepreneur Maurice Lauzon, avait manifesté de l'intérêt à reprendre les rênes de l'entreprise familiale après la retraite de son père. Or, la personnalité colérique et l'impulsivité de la jeune femme auraient non seulement déplu au clan des Italiens, mais aussi à Maurice Lauzon lui-même qui aurait retiré Rachelle du poste décisionnel qu'elle devait occuper.

On en sait peu encore sur toute l'affaire, mais un meurtre et une disparition seraient le résultat de ce cafouillage. On ignore encore l'implication des juifs hassidiques, de la mafia italienne, des Lauzon et de deux propriétaires de camping pour naturistes dans cette histoire, mais ils semblent y être liés.

Les enquêteurs Constance Forest et Jonas Auger ont, quant à eux, été avares de commentaires.

